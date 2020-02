El teu horòscop d'avui: 10 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

07/02/2020

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Amb calma prendràs la iniciativa i et llançaràs a unes interessants aventures. El teu esperit de conquesta crema en desitjos de noves experiències i tot sortirà reeixit. Creix el teu magnetisme.Et veuràs obligat a acatar els desitjos de la parella. Encara que al principi no t'agradi res, a poc a poc aniràs comprovant que t'acomodaràs molt bé a tot. L'atzar et somriurà.Serà fàcil entrar en conflicte amb un membre de la família que per voler-te a la seva manera no estarà d'acord amb els teus plans. Usa la diplomàcia i trauràs partit. Retrobament amb un amor.Estaràs molt sentimental i això t'impulsarà a realitzar accions amb gran tint romàntic. En parella viuràs experiències reconfortants i profundes. Creix el teu poder eròtic i seductor.Tindràs una gran necessitat de moviment que es farà molt palès en l'alt grau d'excitabilitat en què et trobes. No corris riscos en esports. En el social i laboral canvis a millor.Les relacions amb els pròxims seran beneficioses, tant en relació als diners com en l'amor. El teu magnetisme s'expressarà en la mirada que serà molt cautivante. L'amor truca a la teva porta.Estaràs més sensible que de costum a tot el que passi al teu voltant. Les accions i les paraules dels altres deixaran una profunda petjada en el teu cor. Arriben beneficis de diners.La teva forta precipitació farà estralls si no controles a l'hora d'entaular una nova relació les teves maneres i formes. Cuida amb la beguda i menjar. Posa avui més cuidat en conduir o viatjar.La teva expressió serà fàcil però no significa que els altres t'entenguin a la primera, la gent et mirarà una mica estranyada i no entendrà les teves intencions. Mantente ferm, portes la raó en tot.Costarà arribar a comunicar-te bé amb la teva parella, certa solitud interior et portarà a la depressió. Intenta gaudir de la naturalesa. La nit promet moments íntims de passió i cremor.Tingues més de cura a l'hora d'encarar les relacions amb els altres. El que diguis i facis serà severament analitzat per tots. La deessa de la Fortuna et donarà una agradable sorpresa.Avui et sentiràs una mica mancat d'afecte, no tiris la culpa als altres i revisa la teva actitud. No és un dia bo per a noves associacions, però sí per a reorganitzar el que tinguis. Fermesa.