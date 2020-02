El teu horòscop d'avui: 9 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/02/2020 a les 15:46

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui tindràs més facilitats per a arribar victoriós a totes les metes que t'imposis, sempre que no barregis l'amor amb les responsabilitats. Bon moment per a canvis i millores.La teva relació amb els pròxims serà una mica tibant ja que estaràs molt sensible a les accions i paraules dels altres. Tot i això el dia serà molt animat. Creix el teu magnetisme eròtic.Dedicar-te completament als teus assumptes professionals i laborals serà el millor dels camins. En el teu cercle d'amistats naixerà l'enveja i hauràs de tallar tot pel sa. Fermesa i temprança.La dedicació als altres serà prioritària a la jornada. El temps que inverteixis en els teus sers estimats serà recompensat. Arriba una ratxa de sort amb els diners i sorpreses en l'atzar.Reflectiràs davant els altres un dinamisme i activitat sense límits. La teva energia vital t'acompanyarà durant la jornada permetent-te aconseguir molts èxits. El teu cor bategarà avui fort per algú.Bon ambient familiar i facilitat per als teus contactes socials seran els factors que en aquesta jornada et faran sentir feliç i altament realitzat. Més cura al volant i amb les despeses.Hauràs de compartir obligacions i quefers amb els més pròxims. L'activitat serà molta i és recomanable busquis promptament un bon relax i diversió, en l'amor està la clau.Escolta consells de la teva gent de confiança i no et deixis portar per dogmatismes o rancors. Si poses en pràctica la diplomàcia arribaràs a un total èxit. Es prepara una nit eròtica de gom a gom.Assumptes pendents tindran en la jornada una ràpida i completa solució. No et deixis portar per l'apassionament i controla més els teus actes. Cura amb viatges amb les distraccions.Assumptes d'índole financera i d'interessos es faran prioritaris en aquesta jornada. La sort està del teu costat sempre que les decisions les prenguis la teva. Marca el pas en tot i guanyaràs.Es complicaran les teves relacions amb els familiars pròxims amb els quals tindràs enfrontaments. No entris en discussions i deixa que els altres parlin. Avui el teu èxit es basa a no moure't.Les circumstàncies et demanaran una major dedicació i concentració. La teva capacitat naturalde lluita estarà a l'altura de les circumstànciesi arribaràs a tot. Arriba diners fàcils.