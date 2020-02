El teu horòscop d'avui: 8 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/02/2020 a les 11:58

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu ànim estarà avui una mica a la baixa, per a reforçar-lo cerca immediatament alguna activitat a l'aire lliure i deixa les responsabilitats per a un altre moment. Practicar l'amor t'ajudarà.El teu rostre reflectirà una gran alegria que sabràs transmetre als que t'envoltin. La relació amb els pròxims t'ajudarà a aconseguir bons objectius. Bona jornada per als jocs d'atzar.Els desplaçaments estaran a l'ordre del dia, d'ells trauràs beneficis i agradables experiències. T'arribaran notícies des de lluny. S'anuncia una nit passional, de tu depèn.Serà en el teu cercle familiar on trobaràs el major equilibri emocional. Les activitats en companyia d'uns altres beneficiaran els teus interessos i futur. Arriben diners per l'atzar.Vigila amb els oblits i les distraccions, és fàcil que avui perdis alguna bona oportunitat per això. La parella t'ajudarà en tot on tu no arribis. Magnetisme pronunciat.No et centris tant en les teves necessitats mostrant-te egoista amb els altres, recriminaran aquesta actitud i al final perdràs més. Deixa't estimar i portar per les circumstàncies i guanyaràs.Et trobaràs molt vital durant tota la jornada i l'intercanvi amorós amb la parella serà molt actiu i ple de matisos. Els viatges seran molt aprofitables. Et donaran una sorpresa.Arribaran novetats en el teu món professional i social. Coneixeràs gent nova i deixaràs enrere a alguna vella amistat. En l'amor cuidat amb la gelosia. Algú s'acosta amb intenció passional.Para esment als viatges i desplaçaments, no deixis res a la improvisació i escolta atentament els consells dels pròxims. En el material la sort et somriu.Hi haurà algunes sorpreses en el teu cercle d'amistats però s'imposarà en tot moment el teu ferm caràcter, dominant la situació. En l'amor hi haurà novetats i un canvi de rumb.Et trobaràs molt alegre durant tot el dia i això t'aportarà interessants satisfaccions, però vigila els excessos en el menjar i en la beguda. No et precipitis en els canvis, tot al seu temps.L'ambient familiar serà en la jornada pesat, cerca sortida a les teves necessitats en el teu cercle d'amistats o amb nous coneguts. La deessa de l'Amor et donarà una nova i bona oportunitat.