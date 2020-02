El teu horòscop d'avui: 7 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 06/02/2020 a les 13:50

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Experimentaràs una forta activitat en l'ambit social. No et deixis endur per les aparences i molt menys per aquells que t'ho pinten tot color de rosa. Centra't en les teves idees i guanyaràs.És convenient que facis oïdes sordes davant algunes coses que avui comentin de tu. Si mantens una actitud contemplativa veuràs passar al teu enemic. La nit promet moments íntims.Alta excitabilitat i una tendència a la distracció et causaran alguns errors en les teves accions. Intenta no signar documents ni fer inversions. Jornada que facilita trobar parella.La competitivitat la qual pot inspirar-te no serà del tot lícita i algú podrà jugar-te una mala passada. Desconfia dels nous coneguts. Arriba diners per l'atzar o bona inversió.Durant tota la jornada generaràs un magnetisme especial. Et veuràs envoltat de gent que assentirà el que tu diguis. Aprofita l'ocasió per a avançar en el social i guanyar un nou amor.Serà en els viatges curts on obtindràs els millors resultats. Deixa't guiar pel teu instint i no deixis que ningú canviï els teus plans i objectius. Avui la teva intuïció serà la clau de l'èxit.Serà en l'ambient familiar on et trobis més carregat i discutidor. Relaxa't i aplica l'energia que avui et sobra en el teu camp social i laboral. La nit promet eròtica intimitat.Rebràs una grata sorpresa per part d'un pròxim. Les teves relacions socials cobraran importància i d'elles sortiran propostes per al teu futur. La sort acompanya fins i tot en l'atzar.Atenció a la part econòmica, hi haurà despeses per no saber organitzar-te, repassa bé papers o documents i atenció a les distraccions. En l'amor creixerà el teu poder de conquesta i seducció.Encara que et sentis desprotegit, en l'ombra sempre hi haurà algú que comprengui i custodiï els teus moviments. Obre bé els ulls per a no perdre't. La deessa de la Fortuna et somriurà.Diversions i bons moments viuràs durant tot el dia. La teva relació amb els altres serà fàcil i t'aportarà moltes alegries. Controla més la teva dieta i somni, la nit serà llarga.No perdis temps a buscar una resolució final de manera ràpida. Tots els que avui t'envoltin no estaran d'acord amb les teves idees, per això mantente ferma però amb tacte. Sort en atzar.