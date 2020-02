El teu horòscop d'avui: 6 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/02/2020 a les 09:52

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu treball juntament amb altres persones t'aportarà més beneficis que si et llances sol. Els amors passionals i a primera vista es faran presents i el teu magnetisme sexual conquistarà cors.No et saltis les teves responsabilitats en el professional i domèstic ja que avui seràs centre d'atenció de moltes persones. Cada acció que realitzis es veurà molt recompensada.Hi haurà gran moviment en la teva àrea laboral i alguns canvis. La família estarà més prop de tu i acompanyarà totes les teves decisions i desitjos. Posa més cura si condueixes o has d'invertir diners.Apareixeran solucions ràpides i completes a assumptes de treball juntament amb diverses alegries en aquest camp. L'amor continuarà somrient i aportant aventures. Avui la sort està del teu costat.Els alts i baixos econòmics que es presentaran avui modificaran la teva conducta amb els pròxims. Certs enfrontaments personals et faran topar amb els pròxims. Posa temprança i sortiràs airós.Si no trobes tot allò que desitges en l'ambient més pròxim que t'envolta, trenca amb la monotonia i cerca noves aventures i relacions. Avui està en tu la resolució de tot endarreriment.Viuràs intenses satisfaccions tant amb la teva parella com amb les persones més pròximes. És una bona jornada per a demanar augments i millores en el treball. Creix el teu magnetisme eròtic.Si no et trobes molt d'acord amb la teva relació amorosa avui és el moment d'aclarir la teva situació i prendre una nova i efectiva direcció. Tot està al teu favor si et poses ferm.Situacions emocionals imprevistes canviaran la teva actitud amb la parella i els sers estimats. Et trobaràs molt vital i amb una ambició desmesurada. Posa't les piles, arribaràs on vulguis.Posa cura en interpretar les paraules i les accions de la resta de les persones. Avui ningú té res contra tu encara que ho sembli. Centra't en el teu i veuràs els bons resultats.Dedica més temps als teus interessos financers, en cas contrari pots perdre diners o gastar-ho per sobre de les teves possibilitats. Un retrobament afectiu et farà canviar plans a millor.Augmentaran els teus contactes i reunions socials i d'elles podràs treure gran rendibilitat per als teus assumptes. La passió continua estant molt a prop i ansiosa. Més cura en conduir i viatjar.