El teu horòscop d'avui: 5 de febrero de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/02/2020 a les 11:57

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Hi haurà sorpreses i notícies agradables tant en el teu terreny laboral com familiar. Tot i així no et desconnectis de la realitat quotidiana. Nous plans de treball importants que donaran èxit.Arriben proposicions de treball, no vulguis complir amb tots alhora i pren les coses amb calma, si no, més tard ho pagaràs. No descuris el costat romàntic de la vida, l'amor t'alimenta.No per ajuntar-te amb molta gent, que consideres que necessites, arribaràs més lluny que ningú. Intenta ser tu mateix i resoldre primer els problemes passats. Si apliques seguretat arribes a l'èxit segur.Podràs arribar a tenir un triomf inesperat en el terreny laboral. La teva capacitat professional està en alça. L'atzar i la sort acompanyaran les teves activitats i relacions. Èxits.No et deixis enganyar pel primer estrany que aparegui avui en el laboral o emocional. Si arribessis a tenir problemes consulta amb la teva família. En el treball es produiran canvis a millorNo et prenguis tot tan seriossament, si ho fas només obtindràs un fort nerviosisme. Procura distreure't avui amb el que més t'agradi o atregui. Bon moment per a demanar millores en treball.Ajunta't amb tota la gent que vulguis, però que siguin optimistes. En cas contrari no trobaràs l'afecte que avui necessites. Bon resultat en els viatges i inversions.Et mereixes un petit descans. Si no ho duus a terme avui la teva salut tant física com mental es veurà espatllada. Àmplia el teu cercle social. Posa més cura si condueixes o has d'invertir.La teva activitat es veurà fortament potenciada al llarg de tot el dia. Aprofita-la per a complir amb comptes pendents ja siguin familiars o de treball. La nit es promet molt passional.No deixis que es fiquin idees que puguin arribar a desmoralitzar-te. Ajunta't amb la gent que et comprèn i així veuràs les coses de millor. Reconeix els teus errors i guanyaràs més.Et vindrà de gust començar coses noves, no les desaprofitis, està la sort de la teva part i aconseguiràs el que vulguis. Encara així no t'exaltis massa. La parella aportarà idees i suport.La sort estarà de la teva part tot el dia, per això aprofita cada moment per a avançar en el que més desitges. En l'amor ningú posarà fronteres. Nit que deixarà petjada.