El teu horòscop d'avui: 2 de febrer de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:06

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Una acció o comentari poc clar danyarà la teva vida interior, mantente ferma i no permetis per a res que tercers dirigeixin la teva pròpia vida. Centra't en els teus objectius, avui els astres estan amb tu.Controla la forma en què enfrontes la teva relació, la teva parella dóna vols imaginatius i projectes utòpics i després tindràs sorpreses. Mantente ferm en tot, que portes raó.La llar serà una espècie d'opressió a les teves necessitats. Viatjar o realitzar un hobby et traurà de la teva pressió psíquica. Envolta't de gent positiva i gaudeix. En la nit passió d'amor.Encara que vegis la parella amb dificultat a l'hora de comunicar-se no has d'inquietar-te, de tant en tant és necessari l'aïllament. L'ambient social serà agradable i potenciador.Algú amb males intencions està desacreditant la teva acció, tracta de treure a la llum a l'enemic ràpidament. En la llar trobaràs la cura a tot. L'atzar et donarà una bona sorpresa.Estaràs en la teva salsa, nous contactes, noves gents i fàcil comunicació amb una excel·lent predisposició per a entrar en relació amb els altres t'alegraran. Bon dia per a projectes.Un amor oblidat cobrarà avui molta importància i canviarà diversos dels teus plans. Cura amb la gelosia que despertaràs. Atenció en els viatges, cura en conduir o si has d'invertir.Sentiràs la necessitat de manifestar més emfàticament els sentiments i passions que emboliquen el teu interior, avui podràs trobar la persona adequada per a això.En la parella apareixeran certs sentiments de culpa i et veuràs pressionat a aclarir diverses situacions. Tranquil tot se solucionarà només. Sort en viatges i benefici en inversions.Entre avui i demà els moments d'inspiració i d'activitat vital es veuran elevats al màxim. Jornada molt moguda i on les teves accions deixaran petjada profunda en molts.No siguis tan dur en les teves afirmacions, avui podràs ferir la sensibilitat de diverses persones i fins i tot sembrar gelosia en la teva parella i després lamentar-ho. Mantente avui en un segon pla.Estaràs impulsiu i et portarà a realitzar actes precipitats i fins i tot poc clars. Tracta de controlar la teva excitabilitat per a no caure en la tensió i els accidents.