El teu horòscop d'avui: 1 de febrer de 2020

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Un dia bastant mogut en el teu cercle d'amistats, dins d'ell sorgiran sorpreses i moments intensos amb el sexe oposat. La teva imatge personal despertarà admiració i passió.Intenta veure els pro i contra de cada cosa i no et precipitis en les teves decisions. Els teus nervis et crearan problemes. La diplomàcia et salvarà en tot. Posa més cura si condueixes o viatges.En l'amor captivaràs amb molta facilitat a molts. Aprofita els viatges que avui seran rendibles per a avançar en el social. T'arribaran notícies des de lluny. Estàs en bona ratxa, aprofita.Notaràs un gran equilibri en les teves emocions i en el contacte amb els pròxims. L'amor et somriurà i passaràs moments íntims molt ardents. Sort en l'atzar i en noves empreses.Sorgiran importants canvis tant en la teva vida privada com en la social. La sort acompanyarà avui les teves decisions i objectius. Naixerà una nova amistat.No et deixis portar pel pessimisme. Posa't ferm de cara a la vida i llança't a buscar els teus objectius que estan més prop del pensat. S'augmentarà el contacte amb amics i l'amor.La teva imatge personal creixerà molt i et sentiràs plenament satisfet en tot el que projectis i facis avui. En l'amor equilibri. Els viatges que realitzis et donaran felicitat.Aparta les angoixes que avui es faran presents. Deixa de pensar en les coses passades i bolca't a experimentar els gaudis de l'amor intens. Posa més interès en els sentiments aliens.Temes familiars ocuparan la teva atenció en la jornada. Les amistats i parents t'ajudaran en tot. Escolta els consells i pensa molt abans de fer canvis. Sort en l'atzar.Para esment a les despeses ja que estaran per sobre de les teves possibilitats. El sexe oposat t'atraurà més que mai i et proposarà noves aventures. Molta cura al volant avui.Serà avui una jornada esplèndida i molt activa. Situacions excitants i plenes de sorpreses es manifestaran. La vida casolana canviarà molt. Novetat en el treball amb canvi a millor.Para esment a les noves companyies i als comentaris que aboquin sobre la teva persona, les enveges apareixeran avui, confia en els teus. S'anuncien importants canvis en el laboral.