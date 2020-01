El teu horòscop d'avui: 31 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No posis tant en dubte el que els altres pensin, recorda que avui et trobaràs una miqueta despistat i podràs canviar en més d'una ocasió els teus pensaments, relaxa't.Una persona coneguda o familiar es ficarà en els teus assumptes privats sense que li ho demanis. Això accelerarà el resultat dels teus plantejaments emocionals. Bon moment per a viatges.En les reunions que sorgeixin amb amics o família no exageris tant els teus petits mals, pots crear confusió entre els que t'envolten. Arriben diners per inversió o sort en l'atzar.En aquest dia hauràs de treure d'alguna petita dificultat a més d'un. Tranquil i actua tal qual et dicta el teu cap i cor, sortiràs guanyador i airós. Les relacions seran intenses.Apareixeran retards en els teus guanys i en les teves activitats que en el terreny laboral desenvolupis. No és per a desesperar però no perdis el teu ritme habitual. Posa't les piles i avança.Estaràs més sensible al que diguin els altres i et veuràs forçat a contenir-te en més d'una ocasió per a no entrar en lluita. Reconeix els teus propis defectes i guanyaràs molt més.Papers i documents centraran la teva atenció durant tot el dia. Procura solucionar-los al matí, t'anirà millor. Viatges d'últim moment t'alteraran, calma i paciència.Avui t'imposaràs amb més facilitat i autodomini en la teva àrea laboral. Tindràs reunions i contactes que aportaran un gran impuls a tots els teus projectes. La sort del teu costat en tot.Es farà més lenta la recepció de solucions i guanys en el dia d'avui. Fins i tot la teva part financera sofrirà i alterarà el teu humor, calma, centra't i veuràs que tot torna a la normalitat.Les relacions laborals i privades cobraran un nou i excitant impuls. Avui et serà fàcil la conquesta i l'arribar a bons acords econòmics. La nit ofereix sexe i diversió.Intenta centralitzar pensaments, no barregis tot en un mateix sac, de fer-ho no arribaràs a cap part i només aconseguiràs una molt mala estona. Hi haurà canvis en el teu món laboral a millor.Qualsevol problema que es presenti enfronta'l amb decisió i fermesa, no retardis la solució o et veuràs ficat en més embolics. La nit promet i et farà oblidar problemes.