El teu horòscop d'avui: 30 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 29/01/2020 a les 11:20

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Només el teu sentit de l'humor podrà compensar els inconvenients a diversos nivells que s'aniran produint. Adopta una actitud positiva i sortiràs més ràpid, no et faltarà energia per a això.Últimament la teva imatge agrada a moltes persones però sense adonar-te estàs generant gelosia i enveges que avui et seran molt difícils d'apaivagar. Novetat en la família.Trenca amb el teu silenci i sobretot amb la timidesa d'avui o perdràs unes bones oportunitats que es presentaran, qui dóna primer dóna dues vegades. Dedica-li més temps a l'amor.Avui no estarà la sort totalment del teu costat, per això no arrisquis més del compte. El dia serà tranquil mentre dominis en silenci la situació, t'has de mantenir ferma. Arriben diners.Pren-te amb calma l'alteració que a la teva al voltant veuràs durant tota la jornada. Tu mateix potenciaràs els nervis dels altres, pensa i no et precipitis. La parella t'acompanyarà en tot.El teu costat emotiu es veurà molt exaltat i per això actuaràs molt possessivament amb les persones del teu entorn. Viuràs moments sublims en l'amor.Et veuràs forçat a lluitar pel teu poder o almenys pel control del que t'està esdevenint en el teu món laboral i social. Saltaràs a la primera. Busca llocs i persones alegres.Hi haurà despeses per sobre dels teus càlculs però aquests seran compensats altament pels altres. És un bon moment per a començar noves empreses. Els canvis et beneficiaran.En el teu interior sorgirà una gran força que et portarà a un estat de gran necessitat emocional i d'intercanvi d'experiències. Tot serà possible si vius amb intensitat la vida.El teu humor serà molt variable i potser tendeixi cap a la depressió. Lluita fortament contra ella i viuràs situacions apassionades amb gran contingut eròtic, la nit ho posarà fàcil.La relació amb la parella serà una mica complicada a causa de la disparitat d'idees i conceptes. No siguis tan tossut i deixa una mica de llibertat als altres. Retrobament amb algú especial.El teu afany de conquesta es farà notar i aportarà grans beneficis tant en el laboral com en el sentimental. Estaràs amb l'energia a flor de pell i arribaràs a tot i més en l'amor.