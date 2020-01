El teu horòscop d'avui: 29 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 28/01/2020 a les 13:27

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva sensibilitat es farà notar a cada moment que passis al costat dels teus, sobretot amb la parella on serà fàcil et fereixin certes paraules. No t'ho prenguis tot tan de debò, relaxa't.Els amors secrets et circumden i encara que no et decantis per cap donaràs la imatge que els estàs vivint en plenitud. Per això atenció a les teves accions.Si et veus en l'obligació d'acceptar una responsabilitat o començar un nou projecte no t'ho pensis dues vegades, decideix-te i ves a per totes. Aprofita el bon moment.Algunes sorpreses inesperades alteraran la teva tranquil·litat emocional. Això potenciarà una mica de nerviosisme que hauràs de canalitzar fent exercici o canviant aires.No actuïs tan precipitadament encara que ho vegis tot excessivament clar. La teva imatge necessita un retoc que fins i tot et farà sentir més segur. En la llar trobaràs la comprensió.És una jornada on es presenta molt fàcil les condicions per a realitzar alguna aventura amorosa. Però vigila, algú t'està observant de prop. Alegria en el social.En cap altre lloc més que en la teva pròpia llar i amb els teus és on trobaràs l'equilibri ple a les teves necessitats. Grats moments t'esperen avui. La fortuna et somriurà avui.La sort et podrà aparèixer en més d'una ocasió durant tota la jornada. Tranquil·litat en els desplaçaments i en les diversions d'últimes hores. Arriba notícia inesperada i feliç.Assumptes familiars i d'interessos financers ocuparan la teva atenció la major part del temps. Posa't les piles i no deixis cap treball sense acabar o el pagaràs. Viatge sobtat rendible.La teva vitalitat estarà una mica disminuïda al matí i et costarà més del normal el complir amb tot. No abusis en menjars i diversions i aviat et recuperaràs.Se't presentaran alguns inconvenients en els teus assumptes financers i econòmics, però gràcies a la teva habilitat innata sortiràs guanyador en tot. Consulta més amb la parella, guanyaràs.La teva vena romàntica es farà present i records del passat vindran a la teva memòria. La relació que tinguis amb els altres serà bona i descobriràs noves coses.