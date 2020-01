El teu horòscop d'avui: 26 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/01/2020 a les 20:34

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No sols canviaran avui els teus sentiments, segurament algú que et volia molt deixarà de fer-ho de manera imprevista. No perdis l'ànim tot té solució.Posa cuidat en els viatges i desplaçaments, la teva alta tensió nerviosa d'avui et podrà jugar males passades. No t'arrisquis molt, tingues més paciència. L'atzar i els diners de la teva part.Sorgirà sense adonar-te una espurna d'inspiració per la qual avançaràs molt en el teu terreny professional i laboral. Escolta més els consells de tercers. Bon moment per a projectes.Encara que avui vulguis descansar no ho aconseguiràs del tot ja que persones amigues o familiars requeriran la teva presència i consell per a solucionar problemes. Utilitza més la teva diplomàcia en tot.La teva imatge personal serà atractiva i per mitjà d'ella conquistaràs fàcilment al personal. Serà una jornada vital plena de sorpreses i bons moments. Avançaràs en lo professional.Assumptes financers pendents sorgiran avui i complicaran una miqueta la teva activitat. Intenta no donar-li massa importància als detalls. No t'apesari canviar amistats o projectes.En aquest dia et trobaràs alguna cosa baix en la teva forma física així que aprofita i dedica't a contactar amb la naturalesa i reposar forces per a seguir la bona ratxa. Relaxa't i viu més.Amb més vitalitat apareixerà la jornada d'avui. Et sentiràs més vital que de costum i el teu poder comunicatiu arribarà més lluny del que penses. És un dia per a l'expansió social.Cerca la manera de sortir al més aviat possible del teu tancament emocional, no et censuris i viu plenament aquestes sensacions que passen pel teu interior, llança't. Aprofita tot el nou.La teva imaginació estarà avui a ple rendiment, això et facilitarà la relació amb els altres i sobretot la teva labor. Descobriràs el que necessites en l'amor, no perdis el temps.Aprofita el matí d'avui per a descansar al màxim i posar en ordre totes les teves noves idees. Si necessites d'ajuda demana-la, la tindràs segur. Bon moment per a iniciar una relació.Serà la diplomàcia la que imperi avui en les teves relacions socials d'última hora. No arrisquisen finances i molt menys en l'atzar. Dedica-li més temps a l'ordre dels teus interessos.