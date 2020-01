El teu horòscop d'avui: 25 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 24/01/2020 a les 12:58

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els teus plans i projectes no sortiran tal qual ho planeges, tingues més calma i no t'impacientis, deixa que els altres organitzin tot. La diplomàcia t'ajudarà molt en tot.El teu magnetisme anirà en augment i avui tindràs l'oportunitat de conquistar l'amor o la confiança d'algú que desitges. En la llar hi haurà diversos canvis. La sort i l'atzar t'acompanyen.Intenta relaxar-te més i procura manifestar-te amb diplomàcia en la relació amb els familiars i amics. En l'amor hi haurà una sorpresa molt agradable. No entris en discussions vanals avui.El teu estat anímic sofrirà avui alts i baixos, busca llocs i gent divertida que t'ajudarà a sortir del problema. La parella serà la base en tot. Es presenten nous plans d'èxit fàcil.Posa més cuidat amb els comentaris que facis en públic o privadament, les teves paraules poden avui interpretar-se malament i això portar-te problemes i calúmnies.Si notes el dia una mica monòton i avorrit la clau de la solució la tens tu. Llança't al coneixement de noves persones i llocs, et sorprendràs. Viatges molt feliços.Et mostraràs i excitable, hi haurà una mica de complexitat en la llar però tot passarà aviat, després viuràs moments de gran felicitat. Pren-te les coses amb més calma.Amb decisió per part teva avui podràs experimentar sensacions molt agradables en el romàntic i passional. El teu erotisme s'elevarà pels núvols. Despertaràs gelosia de molts.No et precipitis en decisions i practica des del matí la teva capacitat diplomàtica. No et fiïs dels primers coneguts i analitza-ho tot molt bé. Hi haurà canvis de plans en treball.La relació amb pròxims serà intensa i et mostraràs molt sensible al que diguin i facin els altres. Para esment als viatges i a les distraccions. Vells assumptes es resoldran bé.Mostra't més diplomàtic en el teu cercle familiar, les teves idees i plans d'avui no seran ben vists. En les teves activitats socials aconseguiràs millors èxits. Sort avui en l'atzar i viatges.En aquesta jornada tens una bona oportunitatper a trobar l'equilibri desitjat en els teus sentiments i emocions. Mantente ferm en les teves idees i projectes. El temps et donarà la raó.