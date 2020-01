El teu horòscop d'avui: 22 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/01/2020 a les 13:44

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Arribaran notícies des de lluny o sorpreses que canviaran els teus plans, però això serà per a millor. Elsnous coneguts aportaran grans beneficis. Avui podràs trobar l'amor ideal que busques.Et sentiràs una mica sol o absent de les coses que facin els demés avui. No t'aïllis tant i busca trencar amb prejudicis i tabús o perdràs bones oportunitats d'èxit.Serà millor que et dediquis de ple a les teves responsabilitats i oblidis per un moment lesdiversions o jocs, si no ho fas et criticaran. Pensa una mica més en la teva parella, ho necessita.La teva imatge personal tindrà algo especial amb la qual captivaràs ràpidament l'atenció de lespersones que més t'interessen. Tot sortiràmolt bé. La sort t'acompanyarà en tot.Bon moment per a parlar amb persones d'autoritati caps als quals has de demanar alguna cosa. Se'tconcedirà tot, però dins d'un ordre. Mostra't en tot segur però sense dominar.Comporta't netament amb els amics o coneguts de fa temps. Les relacions socials d'avui seran molt importants per al teu futur immediat. Viatges molt feliços.Hauràs de prestar ajuda als amics o a la parella.Endavant, avui pots aconseguir coses veritablement importants i que canviaran molt els teus projectes i plans per al futur.Avui et costarà salvar alguns obstacles dins del teu món laboral a causa de la incomprensió dels superiors. No et tanquis tant en les teves idees i escolta a tothomExcel·lent jornada per a avançar en lo planejati projectar nous assumptes. En el pla socialavui no et pararà ningú i aniràs tot el dia de guanyador. Sort en l'atzar i viatges.La relació amb els altres serà fàcil però faltarà profunditat. Encara que els teus assumptes amorosos no els vegis clars no arremetis sense mirar,pren-te el teu temps, intenta ser contemplatiu.L'activitat podrà sobrepassar-te i els nervisesclatar en el moment menys desitjat. Només lesvivències íntimes i la calor de l'amor equilibraranel teu psiquisme. Canvis de treball a millor.Serà un dia realment inoblidable on a més de rebre importants sorpreses reconeixeràs directament a les persones més fiables que tens a prop.