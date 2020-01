El teu horòscop d'avui: 21 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/01/2020 a les 13:48

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els problemes que avui sorgeixin a la teva llar noels comentis fora o es convertiranen dificultats per a tu i els teus, tens la solució. Bona sort en l'atzar i els viatges.Si pots avui dedica-li més temps al descansi els bons passejos. Això t'ajudarà a reposar energies i trobar-te bé amb tu mateix. En l'amor avui hauràs de tenir més paciència.Canvis en lo privat alteraran el normal funcionament del dia. Apaivaga el teu orgull, en cas contrarit'enfrontaràs amb qui més vols, no et precipitis en parlar o decidir.La teva sensibilitat estarà a flor de pell i seran diverses les persones que s'acostaran a tu mostrant el seu afecte i aportant-te equilibri i felicitat. Tot el que posis de tu et beneficiarà.Salvant alguns problemes per culpa de la tevafalta d'atenció i la dispersió, la jornada es presentaràmolt tranquil·la i benèfica en el queés la llar. Felicitat en viatges i amor.Actuaràs amb una actitud paternalista i per aixòaconseguiràs amb facilitat tot el que et proposis. La teva mirada despertarà la passió en un desconegut. Sorpresa en viatges que donaran èxits.Hi haurà en tu diversos canvis d'humor al llarg deldia que complicaran molt la teva relació ambels pròxims. Així i tot no disminuirà res la tevavitalitat. Viatjar seria molt recomanable.Avui valdria més i trauries millors resultatssi et quedes a casa que si et llances a l'aventura precipitadament. Trobaràs l'equilibriben a prop. No discuteixis amb ningú.Els teus projectes comencen a quallar i la vida aniràa poc a poc somrient més. Avui serà la teva vidaíntima la que et proporcioni sensacions agradables. La sort t'acompanyarà en l'atzar.Hi haurà facilitat per a entrar en discussió amb laparella. La gelosia es faran presents i això caldejarà l'ambient. Vigila i no parlis més del compte. Reconeix els teus defectes.No et posis en renyines o assumptes aliens als teusinteressos ja que sortiràs perdent noméstu. Desvia la teva atenció a coses més divertides ipractica la paciència. Diners imprevistos.Estaràs sensible a les paraules i accions dels altres. No et prenguis tan seriosament els pensaments d'altres persones i molt menys alsseus judicis. Busca llocs i gent tranquil·la.