El teu horòscop d'avui: 18 de gener de 2020

Actualitzada 17/01/2020 a les 19:35

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et serà una miqueta difícil arribar a entendre't amb els altres. Evita les discussions i enfrontaments i els viatges llargs. Utilitza la diplomàcia.Et mostraràs molt dominant i això aportarà problemes en la teva parella i amb les amistats. La teva imatge personal guanyarà punts davant els caps o superiors. No barregis responsabilitats.Hauràs de controlar més la teva excitabilitat i sistema nerviós. Intenta descansar més i relaxar-te. Les tensions d'avui seran perjudicials. Diverteix-te més i lliura't a l'amor passional.Serà avui una jornada molt intensa tant a nivell social com en la intimitat. Et guanyaràs el suport de tots si actues amb astúcia i una gran diplomàcia. En la professió hi haurà èxits.No és convenient que et mostris massa rígid en les teves idees i plans. Deixa per a més endavant els teus projectes i lliurament més temps a la teva parella i amics. Escolta més als pròxims.Tota tasca que emprenguis avui tindrà l'èxit assegurat. Quanta més energia posis en els teus objectius millors resultats obtindràs. En l'amor hi haurà novetats ardents i felices.La teva sensibilitat estarà flor de pell i els frecs amb els pròxims es produiran fàcilment. No et deixis guiar pels teus impulsos i raona abans d'actuar. Escolta més a la teva parella.Si desitges avançar en la teva àrea i aconseguir més beneficis és avui el dia precís perquè lluitis per això. Tot el que demanis se't donarà fàcilment. Avui e1 atzar estarà de la teva part en tot.Intenta no ser tan exigent amb els altres i sobretot en el pla emocional. En tota relació d'avui recorda que tots podem tenir certa raó. Bon dia per a viatges i inversió.Et veuràs com obligat a canviar els teus plans i idees. No et precipitis en això i posa't a pensar davant les conseqüències. La parella t'ajudarà a això. Hi haurà sort en l'atzar i viatges.Para bé la orella en les teves reunions socials ja que avui és fàcil que parlin mal de tu. En la llar hi haurà certes tensions que passaran molt aviat. Si et relaxes sortirà tot millor.Encara que tot et sembli difícil i complicat veuràs que es resol de manera fàcil si et lliures a això. Sempre comptaràs amb l'ajuda de la teva parella. En l'amor hi haurà bones sorpreses.