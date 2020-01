El teu horòscop d'avui: 17 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/01/2020 a les 15:42

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Assumptes familiars podran canviar els teus plans encara que els objectius s'aconseguiran per altres mitjans. Deixa que sigui la teva intuïció qui dictamini cada pas. Hi haurà sort en viatges.Atenció a la teva butxaca, avui les despeses poden ser excessives si no et saps administrar. No prestis diners ni inverteixis. En l'amor hi haurà facilitats. La parella et necessita més, bolca't.El teu sistema nerviós es veurà una cosa alterada. Controla la teva susceptibilitat o hi haurà enfrontaments. Posa calma en els viatges i cuida les distraccions. Arriben diners fàcils o per atzar.El teu poder comunicatiu serà molt fort en la jornada on el contacte amb el públic s'ampliarà i serà molt beneficiós per al teu futur professional. La sort en l'atzar t'acompanyarà.Les situacions d'avui potenciaran la teva imaginació i poder creatiu. Amb la parella i l'amor en general tindràs totes les facilitats del món, aprofita-les és el teu dia de conquesta.En la jornada hi haurà canvis en la teva persona que faran variar assumptes d'importància. Amb la parella hi haurà sorpreses. Els viatges rendiran l'esperat. Atenció a la teva dieta o excessos.Et sentiràs molt motivat en el camp emocional. Tots els que t'envoltin respondran a la teva afectivitat positivament. Els viatges aportaran moltes alegries.Més que l'amor impulsiu avui es potenciarà l'afecte i la comprensió. En les reunions familiars aconseguiràs tot el que et proposis i molt més. Els diners arribaràn fàcil.No et deixis guiar solament pels teus impulsos. Medita cada pas abans de prendre determinacions. Els riscos en l'amor i els negocis no es recomanen avui. Pensa tot dues vegades.Posa més atenció a la teva dieta i descans, cuidat amb els canvis de temperatura. Deixa als altres els qui organitzin les activitats d'avui. Relació amb caps complicada, temprança.Tindràs avui moltes activitats socials i poc temps per a arribar a tot. Centra't en el que més t'interessi, d'això trauràs grans beneficis. Sort també en els viatges.Certa complexitat en el familiar podrà solucionar-se fàcilment si t'imposes amb més decisió. Aprofita els viatges d'on trauràs grans recompenses. Vigila amb les crítiques.