El teu horòscop d'avui: 15 de gener de 2020

Actualitzada 15/01/2020 a les 16:12

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Pren-te les coses amb la major calma del món sempre que tinguin a veure amb temes sentimentals. En la resta marca la teva pauta de manera estricta. Tu podràs amb tot i més.El contacte i comunicació amb els pròxims serà molt profunda i encara que es posarà en dubte alguns dels teus pensaments tots et faran cas al final. Felicitat amb la parella.Durant la jornada es produirà un amor a primera vista o almenys un coneixement important que canviarà la teva vida. Amb això despertaràs gelosia. Intenta una comunicació directa.Intenta avui seleccionar molt bé als teus col·laboradors directes i sobretot a les persones que contactin amb la teva intimitat. Si no ho fas algú et trairà. Usa la teva vàlida intuïció.Deixa per a un altre moment les discussions o el voler sortir-te amb la teva sense pensar en els mitjans per fer-ho. Mantente avui de manera contemplativa sense entrar en els detalls, et beneficiarà.Durant el dia rebràs una sorpresa que compensarà totes les teves despeses físiques i nervis. El teu cercle social s'ampliarà en qualitat. Els viatges i retrobaments seran molt feliços avui.No et precipitis a l'hora de prendre aquesta decisió que tant et preocupa. Si portes temps esperant pots esperar-te una mica. Arribaran notícies que t'alegraran.Tindràs un dia molt inspirat i podràs treure ràpides solucions a tots als teus problemes. La teva imatge continua brillant i conquistaràs l'amor d'algú. Cura amb la dieta.Arribarà una ajuda molt benvolguda que et traurà ràpidament del embolic on et trobes. Dia bo per concretar nous projectes i ampliar-los. En lo social hi haurà sort.Algú que avui coneixeràs et cridarà molt l'atenció i quedaràs pres per la seva imatge i personalitat. Aprendràs coses bones avui que t'aportaran èxit per als teus plans.No intentis forçar les situacions que es plantegin a la teva llar. Tracta de ser més comprensiu amb la parella. Serà la diplomàcia la que ajudarà a les teves finalitats. L'atzar estarà amb tu.Hauràs de contenir-te una mica ja que durant tot el dia estaràs molt exaltat. Si ho canalitzes seràs el centre d'atracció de tots els pròxims. Fins i tot aconseguiràs l'amor.