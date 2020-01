El teu horòscop d'avui: 15 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 14/01/2020 a les 13:47

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Qui menys esperes donarà la nota de color en la teva jornada d'avui. Aviat les teves idees pessimistes canviaran i arribarà l'alegria. Jornada en les noves empreses.Veuràs lo fàcil que és ampliar el teu cercle social i l'experimentar sensacions noves en un dia com el que avui es presenta. Aprofita les oportunitats i llança't a la conquesta de tot.Posaràs èmfasi en tot el que facis i a més tot això et sortirà bé. La teva capacitat de convicció es veurà reflectit en tots els àmbits. La sort t'acompanyarà en el que facis.La relació amb els altres serà més fàcil que en dies passats, les conquestes fàcils i els assumptes de projectes avançaran moltíssim. No desaprofitis ni un minut en res.Tot el que diguis avui o et diguin quedarà en meres paraules. Et costarà trobar el ressò necessari en els altres per a posar les coses en marxa. Persevera i arribaràs si ets ferm.Afanya't al matí per a posar solució a tots els teus petits problemes ja que et trobaràs amb millor estat anímic. La resta del dia deixa'l per a l'amor i el plaer.No facis cas de les promeses fàcils que avui t'arribaran en gran nombre. Si alguna cosa et prometen que ho facin per escrit en cas contrari no et fiïs. Més diplomàcia en la llar i amb els teus.Es manifestarà certa tensió en el treball que alterarà molt el teu humor i et tornarà una cosa rude en el tracte amb els altres. Intenta tenir més delicadesa. Diverteix-te més i trauràs profit.La relació amb superiors i amb companys de treball serà una mica tibant però molt productiva. Amb una mica de tacte per part teva et guanyaràs el seu suport. Amores fàcils.No intentis posar límits a la teva creativitat expressió de les teves emocions. Viuràs bons moments si deixes que surti del teu interior aquestes sensacions noves.Cuida més les teves paraules i intenta no criticar tant les accions dels quals t'envolten sobretot si estan per sobre de tu. Passeja i viu més en societat. Posa més cuidat si condueixes.Alts i baixos emocionals et portaran a una actitud una mica impulsiva. Sortiran a la llum vells problemes amb els quals no comptaves, més cuidat amb el que dius en públic.