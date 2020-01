El teu horòscop d'avui: 14 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 13/01/2020 a les 13:56

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva capacitat comunicativa augmentarà al màxim. Les relacions amb els més propers augmentaràn. Els assumptes financers t'ocuparan llargues hores però amb èxits segurs.Hi haurà en la jornada novetats sobre diners. És bon moment per a les inversions i préstecs. El teu cercle social augmentarà i en ell trobaràs èxits. Bon dia per a arranjaments a casa.Et veuràs en l'obligació de realitzar un viatge o desplaçament important. El teu magnetisme personal anirà en augment i seràs el centre d'atenció. Tots estaran amb tu.La teva vida íntima i social es veurà intensificada en experiències i canvis importants. Es facilitarà la comunicació amb la gent i els teus èxits. Sort. Excel·lent moment per a iniciar coses.La relació amb el sexe oposat creixerà i trobaràs comprensió i cremor emotiva de manera ferma. Bon moment per a aconseguir èxits en tot. En el professional aconseguiràs objectius.Augmentaran les teves responsabilitats en el laboral i domèstic, en ella hi haurà canvis notoris. La teva capacitat de treball augmentarà en gran manera i els guanys igual.El costat espiritual i afectiu de la vida creixerà en gran manera durant la jornada. Els teus sentiments es faran més profunds al costat de l'afectiu. Cuida més el descans i la dieta.Les relacions seran en la jornada molt més fluides. Aprofita la situació per a congratular-te amb qui més desitges. Si tens desitjos d'alguna cosa demana-ho avui, és el millor dia.Hi haurà canvis importants en la teva vida social i laboral. Els temes financers ocuparan gran part del teu temps. No t'acceleris ni prestis diners, tingues el cap fred.Les relacions íntimes es complicaran alguna cosa en la jornada on la teva capacitat professional es manifestarà plenament però el teu caràcter deixarà que desitjar. Relaxa't més.Et trobaràs vitalment potenciat i l'ambient que t'envolta avui en el treball com en la llar serà àmpliament feliç. Sorpresa eròtica a la nit. Canvis en la llar.La teva comunicació amb els pròxims es complicarà una mica però arribarà la «mà amiga» per a solucionar-ho tot. Confia més en tu i en les coses de la vida, els canvis portaran sorpreses.