El teu horòscop d'avui: 12 de gener de 2020

Actualitzada 10/01/2020 a les 14:00

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva imatge personal serà òptima però cuida la gelosia i les enveges que aniràs despertant al llarg del dia. És recomanable que avui et mantinguis en un discret segon pla.En un últim moment se solucionaran els obstacles que semblaven no permetre't realitzar els teus plans. Serà en els teus éssers pròxims on trobaràs total suport. Sort en l'atzar.La teva tendència a la precipitació, que en més d'una ocasió et va complicar la vida en el passat, avui et serà beneficiosa. La sort acompanyarà tots els teus objectius. Nit passional.En la jornada hauràs d'esforçar-te per arribar a concloure tot el planejat ja que les activitats seran nombroses, cerca centrar-te en una cosa. La deessa de l'atzar amb tu.Jornada la d'avui molt interessant per a fer-te amb nous amics i bones amistats. Fins i tot el costat romàntic de la vida es veurà molt potenciat. Aprofita tot el nou.No permetis que la mandra o el desgano et faci perdre avui les grans possibilitats de viure fortes experiències passionals i vitals. No pensis tant i actua més.Rebràs la comprensió i l'agraïment de molta gent a totes les teves actituds i esforços realitzats en els últims temps. L'amor i la passió et somriuran avui, la nit promet.Pensa dos o més vegades tot allò que vagis a dir o fer durant la jornada. La teva activitat social serà intensa però els fruits arribaran lentament, paciència. Arriba diners fàcils.Prepara't a gaudir d'uns desplaçaments i trobades molt positives per a la teva vida futura. El pla social serà avui molt gratificant i ple de sorpreses felices. Bo per a invertir.Relaxa't o ho passaràs malament. La jornada es presenta molt activa i plena de matisos. Oblida la timidesa i llança't a experimentar tot el que avui se't presentarà. El teu magnetisme creix.Recorda allò de «la curiositat va matar al gat», tingues això molt present durant tota la jornada d'avui, no et fiquis en assumptes aliens, viu lo teu i triomfaràs. Romanç a la porta.Aixeca l'ànim o no deixaràs que les solucions i els bons moments arribin a tu. Tota actitud positiva per part teva serà àmpliament recompensada avui.