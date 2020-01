El teu horòscop d'avui: 11 de gener de 2020

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 10/01/2020 a les 13:50

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Per difícil que sembli la teva situació sortiràs airós si mantens fins al final les teves idees i pensaments, però cura amb els amors secrets, portaran contratemps.El millor camí per a resoldre els teus assumptes en la jornada serà utilitzar la diplomàcia en tots els terrenys. Deixa de costat les antigues picabaralles i gaudeix més de tot. Nit moguda.No permetis que les actituds incoherents dels altres desviïn els teus objectius. Els obstacles que es presentin se salvaran amb la teva ferma decisió. Més cuidat si condueixes.Serà en el teu cercle d'amistats on trobaràs la plenitud als teus desitjos i sensacions. Actua de manera liberal i no et deixis portar per adulacions. La sort està del teu costat.A la teva ment arribaran vells records i et tornaràs més sensible davant les paraules i accions dels altres. Seràs un gatet en el que a l'amor es refereix i t'agradarà la situació.La millor sortida a les teves tensions l'obtindràs enfrontant-te fermament als obstacles. No deixis per a demà les teves responsabilitats sobretot en l'amor. Sorpresa molt positiva.Procura controlar els teus nervis o contagiaràs als del teu entorn. La precipitació no és bona consellera però molt menys el passar de tot. Fermesa i acció seran l'èxit.S'ampliaran les teves relacions socials i en la jornada podràs fer nous i molt importants contactes per al teu futur. En l'amor hi haurà sorpreses i moments excitants.Durant el dia s'acumularan les teves activitats i et veuràs obligat a buscar ajuda en tercers. No temes per la teva energia però tampoc et passis en els excessos. Viatges molt rendibles.Si assumeixes la jornada amb dinamisme i seguretat obtindràs uns resultats inesperats i positius. No et deixis enganyar per gent negativa i falsa. Posa més atenció si condueixes.Avui aniràs de sorpresa en sorpresa acumulant una bona quantitat d'interessants vivències. Encara que una amistat es tornarà una mica tosca tot sortirà bé. Nit ardent.Els més propers, sense dir-ho, t'exigiran atenció i afecte en una mesura gairebé egoista. Està en tu l'acceptar o no el repte, però no et quedis parat i llança't a tot.