El teu horòscop d'avui: 13 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/11/2019 a les 16:39

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Hi ha qüestions de naturalesa pràctica que estan bloquejades i costa posar-les en marxa. És important que provoquis els canvis que estàs esperant que es realitzin.Bon dia per a acaronar-te i donar-te petits capritxos. Vés amb compte en formar-te una opinió, ja sigui sobre una persona o sobre un assumpte, perquè la teva visió no és massa clara.Podràs calmar la teva ment a través de la pràctica de l'exercici físic o de la meditació. Tens uns assumptes que tractar amb la teva parella i, encara que els evitis, no desapareixeran.Els obstacles en el treball se salvaran amb comunicació, informació i la disposició a col·laborar perquè es puguin agilitar els assumptes. En l'amor, serà millor dialogarAvui et sentiràs pessimista respecte a la teva situació econòmica, però en comptes de deixar-te portar per la negativitat, aprofita el temps, reflexiona i organitza millor les teves finances.És possible que visquis moments de tristesa. Intenta enfocar-te en el positiu que està succeint en la teva vida. Et sentarà bé fer un volt i parlar amb els teus amics.Està bé que et defensis de les crítiques que consideris injustes, perquè si calles per no barallar-te acabaràs sentint-te malament. En el treball, avui valdrà la pena esforçar-se.El suport d'una amistat t'ajudarà a passar un dia en què el teu ànim estarà una mica baix. És moment de renovar-se en el treball incorporant novetats i creativitat.Avui faràs el teu treball amb minuciositat, perseverança i enginy. La teva energia no estarà tan alta com és normal en tu, així que no forcis la màquina i descansa tot el que puguis.Si dónes molta importància als petits detalls, perdràs de vista el conjunt i et desanimaràs creient que no vas en la direcció correcta. Bon dia per a l'amistat.Et serà difícil portar la rutina, però, afortunadament, tens uns companys i uns bons amics que et faran el dia més suportable. En el treball, aconseguiràs èxits.En el terreny professional, et sentiràs decebut per la manera d'actuar d'altres persones. El positiu és que no deixaràs que t'afecti en excés i continuaràs confiant en tu.