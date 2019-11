El teu horòscop d'avui: 12 de novembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 11/11/2019 a les 16:24

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Bon moment per a fer una escapada romàntica i, si no tens parella, per a dedicar-ho a algun dels teus passatemps favorits; a més, avui podries descobrir algú nou.Tot el que facis en la teva llar t'asseurà bé i serà un èxit, sigui fer aquests arranjaments necessaris, descansar llegint o escoltant música, o cuinant per als teus convidatsNecessites canviar una mica la teva rutina, Bessons, i l'ideal seria passar aquest dia en un lloc diferent a l'habitual. Participaràs en converses animades i enriquidores.Recorda que les presses no són bones, sobretot, quan vols fer les coses bé. Ves pas a pas, Càncer, i considera els detalls per a assaborir més cada minut del dia.Aquest dia és un dia de passió, aventura i romanticisme, però també, de tranquil·litat i de relax. Aquests ingredients seran la mescla ideal per a no avorrir-te en absolut.Estaràs una mica nostàlgic i et vindrà de gust tirar la vista enrere, tal vegada, mirant velles fotografies. Per un dia, no controlis tant i deixa't portar pel que et vingui de gust fer.Disponte a preparar un pla diferent que trenqui amb la inèrcia. El canvi i la novetat t'estimularan i acabaràs el dia totalment renovat i content.Avui prendràs la iniciativa i buscaràs el pla que més t'agradi. Estarà bé que miris pels teus interessos i, en mostrar seguretat en tu mateix i carisma, els altres et seguiran.Aquest és un bon dia per a passar-lo fora de casa o fer un petit viatge, Sagitari. Les teves relacions milloraran si compartiu activitats que us diverteixin i si us comuniqueu més.És hora de cuidar les teves relacions familiars visitant a aquests parents que fa temps que no veus. Viuràs tot intensament i, en l'amor, és un dia de passió i sensualitat.El teu desig de portar la iniciativa molestarà a algú de la teva família i la millor manera de passar un excel·lent dia serà unint forces. No us oblideu de tenir-ho tot organitzat.L'activitat física com l'esport o el ball t'ajudarà a sentir-te millor. A pesar que hagis organitzat el dia, tindràs un canvi de plans que serà favorable per a tu.