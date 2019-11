El teu horòscop d'avui: 11 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/11/2019 a les 19:45

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El dia transcorrerà sense grans sobresalts i arribaràs a entendre't millor amb família i amistats. La teva energia estarà en alça. Els desplaçaments seran rendibles, un amor t'espera.Nega't en rotund a signar documents o a donar la teva paraula per a nous projectes. Et prometran molt i tot quedarà en falses il·lusions. Analitza tot molt, fins i tot en l'amor.La jornada serà alguna cosa aclaparadora en les relacions amb la societat. Dins de la família trobaràs el millor dels equilibris. Arribaran notícies que canviarà els teus plans a millor.Tingues més paciència i no vulguis menjar-te o dominar al món del matí a la nit. Si necessites canviar la teva vida per alguna cosa, excitant aprofita el teu magnetisme personal. L'atzar amb tu.Podrà ser un d'aquells dies en què ni la parella ni família es posin d'acord amb els teus plans de diversió o descans. Simplement actua amb educació i guanyaràs més. Arriba diners per atzar.El pla econòmic de la vida porta un curs molt positiu i et portarà situacions d'avanç i privilegi en el professional. Prepara't per a un dia molt excitant, el teu magnetisme atraurà amor.Avui la teva imatge personal estarà en alça i serà una jornada on veuràs amb els teus propis ulls fins a quin punt el teu magnetisme pot arribar a influir en els altres. Canvis a la llar.Medita els passos i decisions a donar en el terreny professional no descuidis ni gens ni mica a l'hora de prendre una determinació o signar contractes. Escolta els consells de tots.Deixa que sigui la teva intuïció la que governi les teves decisions i accions a realitzar. Superaràs amb gran facilitat les trampes dels teus enemics. Molta sort en tot, els viatges donaran felicitat.Guarda molt en el dia totes les teves coses personals, pot haver-hi algun descuit per part teva i crear-se un rebombori al teu voltant. La nit ofereix sorpreses en l'amor que captivaran.No és bon moment per demanar ajuda o exigir més als altres. Apareixeran impediments per a la comunicació amb la parella o família política. Sort en l'atzar i viatges.Avui et sentiràs molt orgullós de les paraules que et dediquin i per les atencions que et prestin. Però atenció, no deixis que se't posin al capdavant. El teu magnetisme atraurà l'amor.