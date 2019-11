El teu horòscop d'avui: 9 de novembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/11/2019 a les 18:49

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Vigila en crear-te enemics gratuïts entrant en discussions amb els més propers. Et beneficiarà quedar-te en un segon pla. Paciència, tot al seu temps.La teva energia està en alça i notaràs la necessitat de fer quelcom fora del comú. Les aventures romàntiques seran fàcils i molt ardents. Guanys fàcils. Aprofita la sort d'avui.Vindràn a la teva ment molts records del passat, intenta esborrar-los i mira el futur amb més esperança, és la clau. Noves passions i facilitat per conquerir parella.No facis cas omís a advertències d'éssers estimats. Aquí estarà la clau de l'èxit. Apareixen nous projectes. Hi haurà sort en l'atzar. La teva mirada serà sensual i magnètica.La teva expressivitat serà màxima junt al magnetisma fora de lo normal que et farà estar al centre de totes les mirades. Guanyaràs l'amor d'algú fogós. Neix en tu un nou món.En totes les activitats tindràs el suport total dels més propers i els resultats es veuran immediatament. L'amor i la passió avui hauran d'esperar. Retrobament amb algú especial.Repassa bé la teva agenda d'activitats i observa si no estàs oblidant quelcom important. Els oblits poden ser perillosos. Vigila amb els viatges. Bona jornada per invertir.Avui serà una jornada molt agradable i activa. Els teus interessos professionals es veuran empesos a nus interessos i fites. La sort estarà de la teva part, mantén-te ferm.Durant la jornada d'avui hauries de cuidar una mica més la teva ment i el teu cos. Una dieta equilibrada i un bon llibre et salvaran de cometre erros. Relaxa't, avui millor esperar.Avui serà l'inici de noves i interessants activitats en les quals tindràs un paper molt destacat. Pensa més en positiu i et sortirà tot a favor. Cura si condueixes.L'ambient a casa serà tediós, però aviat acabaran les penúries. El teu contacte amb la societat augmentarà i t'enriquiràs d'experiències i passions. Arriben diners fàcils.Apareixeran en l'àmbit professional nous i interessants projectes dels quals en trauràs benefici. Aprofita tot el que arribi, la sort està amb tu. No menyspreïs res nou.