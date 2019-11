El teu horòscop d'avui: 5 de novembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/11/2019 a les 21:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui hauràs de demostrar més seguretat en tu mateix per a guanyar-te a la gent. La teva imatge i manera d'actuar farà que avancis en els teus camps. No desaprofitis oportunitats.Durant el dia l'amor serà una càrrega ja que et sents més inclinat a la llibertat d'acció. Necessites un descans per al teu cos i ment. Busca llocs i gent tranquil·la.Encara que creguis que ningú entén el teu comportament amb la societat mira al teu voltant, més d'un seguirà els mateixos passos que tu. Cuida la dieta. Els viatges seran rendibles.Avui serà una jornada bastant pacífica i sense problemes. En el teu cercle d'amistats trobaràs una comprensió absoluta i una gran càrrega d'afecte. Bon dia per a jocs d'atzar i viatges.Et sentiràs molt sensible i susceptible a tot el que passi al teu voltant. Relaxa't i no et creguis tot el que et diguin. Aplica fermesa en les teves idees. Amb pas ferm arribaràs a l'èxit.Tota activitat que sigui del teu interès t'aportarà millors resultats si les poses en pràctica només sense esperar l'ajuda de ningú. Passeja i diverteix-te, la teva ment necessita més relax.Se't presenta una jornada propícia per a l'expressió dels teus sentiments. La relació amb el sexe oposat serà fàcil i plena d'emocions fortes. La teva imatge serà atractiva.No et precipitis en les teves determinacions si tenen a veure amb assumptes de l'amor o de l'amistat. Espera que siguin els altres els que es llancin primer. Hi haurà canvis en la llar.Les responsabilitats s'accentuaran en la jornada i et veuràs forçat a emprar tota la teva capacitat i energia. Arribaràs a tot amb ordre, però no et deixis portar per l'eufòria.Durant el dia se't facilitaran les possibilitats de relació i d'associació amb altres persones. Viu amb més intensitat les activitats socials i de grup. Sort en atzar.Sorgiran problemes i preocupacions a últim moment, és millor que avancis la resolució de tots els teus assumptes. Demana ajuda i consell. Notícies llunyanes aportaran solucions.No descartis l'ajuda que aportin els pròxims ja que avui serà necessari el treball en conjunt. En l'amor se't plantejaran alguns dubtes o vacil·lacions. Cuida més a la parella.