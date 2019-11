El teu horòscop d'avui: 2 de novembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Intenta canalitzar les teves tensions nervioses fent tasques a l'aire lliure. Practica tot el dia la tranquil·litat. No discuteixis per assumptes de tercers. Calma, centra't en els teus assumptes avui.Físicament et trobaràs actiu. Reunions en família o amb amics et faran trobar-te bé. Cuida el fred en les begudes i els canvis de temperatura. Nit agitada i plena d'amor.Concentra't més en els teus costats forts i deixa a part les teves febleses. No donis tantes voltes a idees que no et condueixen a res. Demana consell als més pròxims i no dubtis en actuar.Mentalment et trobes espurnejant i concentrat en coses que realment t'agraden i diverteixen. Deixa participar als que t'envolten. Avançaràs en el professional com en l'íntim.Se't presenta una jornada ensopida i res brillant. Hauràs de posar-li una mica de la teva imaginació perquè tot sigui més acceptable. Cuida amb els menjars. Millor relació amb nous coneguts.Si notes que els altres no trenquen el silenci o que comparteixen poques coses amb tu llança't sense por a la conquesta de la seva atenció i passió. Avui pots anar de guanyador.No facis cas de les promeses que avui t'arribaran, seran fàcils però falses íntegrament. Curts desplaçaments a última hora. En el treball hi haurà canvis a millor en tot.Missatges inesperats arribaran avui com per art de màgia. Et sentiràs molt acompanyat vital i emocionalment i les alegries calmaran la teva ansietat. Es despertaran noves sensacions.Una gran excitabilitat farà que deixis diverses coses a mig fer. Estàs necessitat de canvis intensos i aquests arribaran de forma ràpida. Prudència en els viatges i en les firmes.La teva comunicació amb els pròxims serà de total. Interessos nous apareixeran juntament amb projectes positius. Analitza'ls i treu-los partit. No barregis responsabilitat amb diversió.La relació amb els altres serà més fàcil que en altres dies. Encara que t'aïllis la comunicació de la teva imatge magnetizará a més d'un. Vigila amb la gelosia i enveges que es potenciaran.Manifestaràs sobrada energia i la teva força intel·lectual estarà de gom a gom. Podràs dominar a tota persona que se t'acosti. Possibilitats d'aventures amoroses, jornada interessant.