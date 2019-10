El teu horòscop d'avui: 31 de octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Situacions amb la parella i els sers estimats faran vibrar la teva fibra sensible potenciant el teu romanticisme. Tots estaran atents al que diguis. Sort en l'atzar. Viatges molt feliços.Dedica't avui al passeig pel camp o la jardineria i el teu cos t'ho agrairà. Però vigila el que comencis al matí, acaba-ho. Relaciona't amb més gent, trauràs beneficis.Estaràs ansiós i excitable tot el dia, la teva necessitat afectiva es veurà corresposta gràcies al toc màgic que tindràs. Vigila amb les inversions, escolta els consells.Descansa al màxim, aixeca't ben tard i no parlis molt amb la gent. Arribaràs a trobar solucions a tots els teus plans futurs. La teva intuïció t'ajudarà en molt. Èxit en l'amor.Mentalment posaràs en judici els teus sentiments i manera de comunicar el teu amor. És fàcil que canviïs i vegis a la vida de manera molt diferent. Sorpreses en la llar per la salut d'algú.Els teus vols imaginatius aniran més lluny que la realitat. No et crees tot el que et diuen i intenta pensar més per tu mateix. Posa els peus a terra. Vigila amb la gelosia i les enveges.Rebràs una trucada i sense voler-ho et veuràs implicat en un embolic. Més cura en el que expliques i a qui ho comentes. Sort en l'atzar. Bon moment per als arranjaments a la llar.Intenta controlar els teus ímpetu i instints, es nota que estàs ansiós de viure moments ardents, però dóna més temps a la parella, no et precipitis. La nit es promet activa en amor.Les tensions que avui sorgiran dins de la família seran ràpidament salvades per l'ajuda de tercers que apareixeran de sobte i tot ho suavitzaran. Èxits en societat i treball.La sort t'acompanyarà en tot el que signifiqui buscar amor. Tinguis parella o no serà fàcil que visquis moments molt agradables. Fort magnetisme. Nit molt apassionada i eròtica.Sabem que t'agrada l'aventura i com més complicada millor, avui es donaran les circumstàncies perquè això succeeixi. Diverteix-te, però amb cura. Viatge feliç. La sort del teu costat.Et trobaràs tota la jornada molt susceptible i si busques baralla segur que la trobaràs. Et convindria canalitzar les teves tensions fent exercici. Relaxa't. Un familiar et demanarà ajuda.