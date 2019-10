El teu horòscop d'avui: 29 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 28/10/2019 a les 16:09

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El dia transcorrerà sense problemes excepte pel que fa a papers i documents. Algú te'n demanarà algun i no sabràs on es troba. En les teves relacions socials aniràs de guanyadorMoltes seran les tensions al fet que et veuràs sotmès avui en el treball. Procura complir el necessari i deixa la resta per a un altre dia. Intenta relaxar-te, la nit et donarà experiències eròtiques.T'arribarà una ajuda de la persona que menys t'ho esperes. El teu ambient laboral serà una cosa tibant i es produiran diversos canvis que tu no acceptaràs. La parella necessita més de la teva atenció.Tota la teva labor de fa temps serà avui recompensada per una persona pròxima a tu. Els petits problemes no faran mossa en els teus plans. Jornada plena en esdeveniments feliços.Podràs fer un gran salt avui i molt important en la teva professió si t'ajuntes amb persones de prestigi. No et tanquis en un món i viu més. Llança't a tot allò que t'atregui.Durant la jornada d'avui la parella se sentirà una mica molesta i els frecs o baralles seran fàcils. No diguis veritats a mig fer i utilitza paraules més suaus. Amb una mica de diplomàcia guanyaràs.Algú espera una mica de tu i t'ho recordarà. La tensió en el treball serà alta, per això és recomanable que busquis relaxar-te d'alguna manera. Busca llocs i gent tranquil·la.Llança't a l'activitat sense prejudicis ni temors. Avui tens tot al teu abast. No reprimeixis els teus sentiments i marxa a la recerca de la felicitat. No et mostris tossut amb els pròxims. Calma.Les teves ambicions emocionals seran molt fortes i la parella estarà a l'altura dels esdeveniments. Avui podràs viure una aventura molt especial i vital.Serà en els últims moments del dia quan et sentiràs a gust al costat dels amics i en la teva salsa. Deixa que voli la teva imaginació i oblida els moments passats, gaudeix.No corris en les decisions si aquestes tenen a veure amb el teu futur professional. Una persona molt pròxima a tu et donarà la clau de l'èxit i el triomf. En el social sort i magnetisme.Et sentiràs a ple rendiment i no hi haurà ningú ni res que avui pugui obstaculitzar les teves intencions. En l'amor és on hi haurà major sort. Cuida la teva salut i descans. Viatges feliços.