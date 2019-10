El teu horòscop d'avui: 28 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/10/2019 a les 14:39

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva imaginació i romanticisme es trobaran avui en la seva plenitud. Aplica aquestes forces en el teu treball pràctic i trauràs millor profit de les teves accions. La teva imatge serà atractiva.Hauràs d'aprendre de lliçons i experiències passades abans de prendre qualsevol decisió. Avui en principi deixa't aconsellar per persones expertes i després llança't. Utilitza la diplomàcia.Assumptes de família cobraran una gran importància i et veuràs barrejat gairebé sense voler-ho en la cerca d'una solució. Confia en la teva intel·ligència i no en la sort. Sorpresa eròtica.Et comunicaràs avui amb un munt de gent de manera fluida i agradable traient d'ells projectes i guanys. Tindràs una activitat social molt gran i avançaràs amb això.Et veuràs obligat a prendre determinacions que seran importants per al teu futur immediat. Els astres estan de la teva part però no confiïs tant en l'atzar. Marca els passos dels altres.La teva capacitat organitzativa es posarà avui a treballar al màxim. De tot trauràs excel·lents resultats si uses la teva intuïció. Arriben notícies de persones llunyanes que t'alegraran.Tindràs una forta necessitat de comunicació i et llançaràs a la conquesta de noves persones i experiències. Tot anirà de meravelles si controles una mica la teva dieta i descans.Avui et serà molt difícil l'entendre't amb els éssers més pròxims. Et semblarà que tots van a la seva sense fer-te cas. La realitat és així. Intenta ser més optimista i guanyaràs.Et trobaràs més inquiet i amb ganes de menjar-te el món. Cuida les teves distraccions ja que amb facilitat et faran perdre una bona oportunitat financera. Viatges molt rendiblesInteressos materials i familiars s'uniran avui per a complicar-te la vida i una mica per a provar les teves aptituds organitzatives. Pensa abans de llançar-te a una nova inversió.Vés amb compte amb la mena de persones que t'ajuntes avui. Els nous contactes semblaran molt beneficiosos però una cosa oculta hi ha darrere i has de tenir precaució. No signis res avui.La teva imatge personal brillarà en tota la seva esplendor potenciant la mirada i fins i tot l'enveja de molts. El teu caràcter es tornarà més humanitari i arribaràs al cor de la gent.