«Hem creat un procés ràpid per a les empreses que vulguin ser clients de BBVA»

Aquesta entitat bancària acaba de llençar el servei d’alta digital 100% per a pimes i empreses, que agilitza el procés i redueix la paperassa

Actualitzada 24/10/2019 a les 08:33

—Fins ara, una empresa que volia fer-se client de BBVA tardava una mitjana de 15 dies en tenir un compte i poder operar a través de la banca electrònica. Amb aquest nou servei, l’empresa podrà donar-se d’alta 100% online en menys de 10 minuts i disposar d’un compte i de banca online amb la qual operar a l’instant. Hem desenvolupat un procés realment senzill, sense paperassa i sense haver-se de desplaçar a una oficina, per aquelles empreses que vulguin fer-se clients de BBVA.—Es tracta d’un procés totalment segur. Les empreses, per a fer-se clients de BBVA, han d’utilitzar el certificat digital d’administrador únic o solidari, emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Aquesta institució de confiança ens facilita identificar el client i simplificar el procés de validació d’escriptures i poders, cosa que suposa un estalvi considerable de temps sense renunciar als alts estàndards de seguretat.—A BBVA som molt conscients que no dissenyem solucions per a empreses o clients, dissenyem solucions per a persones. Una empresa demanda el mateix que un particular, solucions senzilles que resolguin les seves necessitats i que els ajudin a prendre les millors decisions per tal d’aconseguir els objectius de negoci. No es tracta d’utilitzar si o si la tecnologia més innovadora en cada moment. Es tracta de repensar els processos des de zero, tenint en compte les noves capacitats tecnològiques, però sempre amb el focus posat en allò que necessita el client i on ho necessita. En aquest cas, a més de comptar amb el suport d’un tercer de confiança com la Fàbrica de Moneda i Timbre, utilitzem mecanismes avançats d’intel·ligència artificial per al reconeixement i l’extracció d’informació de la documentació aportada, amb la qual cosa es redueix al màxim la informació que ha d’introduir el client. I així h hem fet, perquè consideràvem que era la millor fórmula d’oferir al client l’experiència que ens demanava.—La solució que hem assolit per l’alta digital d’una gran majoria de pimes i empreses és un primer pas, però encara ens queda camí al davant. A BBVA desenvolupem sempre un mínim producte viable que anem millorant progressivament incorporant el feedback dels clients. Ja estem treballant en poder oferir aquesta solució també a empreses amb apoderats mancomunats o en oferir altres alternatives de verificació per a poder portar aquest procés al mòbil.—Destacaria la il·lusió que sentim tots per estar construint la banca d’empreses del futur. Vam ser el primer banc en apostar pel mòbil també per a les empreses i ara ja tenim l’app més valorada i amb més funcionalitats del mercat. Solucions com One View, el primer agregador intel·ligent per a empreses o AvalBox, el primer aval digital, són només alguns exemples. Avui, prop de 100.000 empreses ja tenen el servei One View i més del 80% dels avals se sol·liciten digitalment. La cirereta del pastís és haver aconseguit desenvolupar la primera alta digital per a empreses 100% online. Estem molt il·lusionats al veure com aquestes solucions faciliten la vida dels empresaris.