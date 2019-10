El teu horòscop d'avui: 24 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/10/2019 a les 16:55

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et veuràs obligat a resoldre problemes familiars que necessitaran de la teva enèrgica decisió. La teva capacitat creativa es potenciarà i facilitarà els teus èxits. Sort en l'atzar.Jornada amb una vida emotiva molt forta. Els éssers més pròxims gaudiran de la teva presència facilitant-te les coses per al teu bé. Dia molt alegre i feliç en la intimitat. Vigila al conduir.Et notaràs molt inquiet i amb profunds desitjos de realitzar desplaçaments. El teu afany per l'aventura es veurà avui més potenciat i sorgiran sorpreses. El teu cor necessita avui passió.Totes les tasques i activitats que estiguin relacionades amb la llar o la família es manifestaran molt positives i fluides. El teu poder de comunicació serà fort i dominaràs a la gent.El descans i el relax haurien de ser avui les úniques metes a les quals hauries d'orientar-te. Cuida't dels canvis de temps i no exageris en els plaers i en menjars. Nit molt eròtica.Canvis en el teu món familiar i fins i tot els teus propis sentiments optaran per nous camins. Intenta ser flexible en les teves idees i guanyaràs més. Un assumpte pendent es resoldrà al teu favor.Jornada una mica tibant a causa del nombre d'activitats que et veuràs obligat a realitzar. Ningú millor que tu sabrà trobar les solucions a tot. La deessa de la fortuna et donarà sorpreses.Dia on la teva vitalitat estarà per sobre de la mitjana. Et serà molt fàcil conquistar els sentiments dels altres de manera ràpida. La teva vida amorosa comença a créixer i les teves ànsies més.Tot no anirà el ràpid que desitges. Això podria en més d'una ocasió alterar els teus nervis i fer-te perdre els estreps, tingues més paciència. Si condueixes o viatges atenció als descuits.La gent que t'envolta actuarà de manera vital i decidida cap a tu. En la mesura en què les compensis rebràs més solucions als teus assumptes. S'obren nous camins d'èxit.Amb paciència i accentuant la diplomàcia serà la forma que arribis a resoldre els problemes d'avui. Estigues més atent però sigues ferm en la decisió. El que avui decideixis durarà molt.Et mostraràs a tots amb una actitud molt alegre i espurnejant. Seràs el centre d'atracció i d'admiració de molts. Hi haurà sorpreses en l'amor, podràs ser conquistat sense adonar-te.