El teu horòscop d'avui: 23 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/10/2019 a les 14:47

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva economia s'alterarà, però ho compensaràs amb facilitat en tenir a tots els pròxims del teu costat. No emprenguis negocis precipitadament, amb calma arribaràs a l'èxit.Durant la jornada d'avui arribaràs a guanyar-te l'atenció de molts a causa del teu gran atractiu. Utilitza-ho bé. Apareixerà la gelosia d'un company de treball, no li donis importància.En un dia com avui i dins de les circumstàncies en les quals et trobes no aniria res mal tenir un detall amb la teva parella, seria la solució ideal. En el treball es produiran canvis.Els canvis que desitjaves estan a punt de realitzar-se. Per part teva el millor que pots fer avui és dedicar-te a conrear les teves relacions socials. La sort està de la teva part, no et paris.La teva capacitat de concentració serà alta i no et costarà res l'arribar a les solucions ràpides en els assumptes que avui t'esperen. Avança. T'arribaran diners que no esperaves.Avui l'ambient en general el notaràs una miqueta enrarit o almenys que les coses no estan passant com tu esperaves. Continua ferm en les teves idees. La nit es presentarà molt excitant.Es produiran sorpreses dins del teu cercle casolà que alteraran plans. Tranquil, tindràs força necessària per a arribar on vulguis. Intenta cuidar més la teva dieta i el descans.Hi haurà gran activitat al teu voltant i això pesarà molt sobre el teu sensible sistema nerviós, escapa de les tensions i dedica-li més temps al relax. Vells assumptes materials s'aclariran.El nucli familiar t'atraurà enormement i serà dins d'ell on passaràs les majors alegries del dia. Amb els amics sorgiran nous plans de diversió.Tindran detalls molt bonics amb la teva persona i et sentiràs vital en tots els aspectes, però sobre totes les coses el pla sentimental serà el més actiu. Ull als excessos. Sort en l'atzar.Si tot passa pel demanar permisos, avui és un dia de sort. Podràs aconseguir-ho utilitzant el teu gran encant. Amb la parella hi haurà passió. S'augmentaran els teus beneficis en inversions.Si el teu interès se centra en avançar més en la teva professió o aconseguir que la teva imatge sigui més destacada, mantingues una actitud seriosa davant la vida. A la nit t'espera una grata sorpresa.