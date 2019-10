El teu horòscop d'avui: 21 d'octubre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/10/2019 a les 19:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La vessant financera de la teva vida cobrarà major interès i t'arribaran bones propostes a nivell professional d'alt rendiment en el teu futur. Els astres estan de la teva part.Intenta no forçar les situacions que avui afrontis per a no crear-te enemics i sobretot persones que et difamin. La nit promet ser molt excitant, prepara't.El teu atractiu personal es veurà potenciat en tota reunió social que desenvolupis en la jornada. T'arribaran confidències que utilitzaràs per al teu benefici. Guanyaràs amistats.El matí s'alterarà a causa dels teus nervis. Paciència a tots els nivells avui. Relaxa la teva ment i triomfaràs en tot. L'atzar t'acompanyarà donant-te una sorpresa. Cuida més la dieta.En la jornada coneixeràs, dins del teu cercle d'amistats, una persona que captivarà al teu cor. Ataca sense por i actua tranquil que portes les de guanyar.Et veuràs obligat a realitzar unes activitats de poc interès per part teva i que penses que no seran rendibles. No realitzis bromes pesades avui. Atén més la teva parella, ho necessita.Hi haurà canvis i novetats en el teu món casolà i uns tibants moments potenciats per persones poc afins a les teves idees. Desconfia de les coses fàcils. Una amistat t'ajudarà.Serà una jornada bastant conflictiva amb els amics o companys. Només la teva bona voluntat i paciència salvarà la situació. Escolta els consells. Hi haurà canvis en la teva llar.No vagis en la jornada d'un costat a un altre volent realitzar moltes coses que no vas poder acabar o acabaràs mal parat. Relaxa't. Para esment als consells i actua amb fermesa.Una persona s'allunyarà de tu de manera incomprensible. Et doldrà molt però com menys carreguis les tintes menor serà el problema. La nit promet. Arriba diners.Avui rebràs compensacions emocionals que calaran molt forta en el teu cor. Algun pròxim arribarà a demanar-te un favor important. En la llar hi haurà felicitat i canvis a millor.Si has de concretar assumptes laborals o de contractes ocupa tot el matí, serà el millor moment. La nit utilitza-la per a intercanvis emocionals que arribaran ràpid.