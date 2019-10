El teu horòscop d'avui: 19 d'octubre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/10/2019 a les 19:29

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tingues molta cura a l'ús que facis dels sentiments ja que avui corres el risc de fomentar una gelosia molt profunda en algú molt excitable. Els viatges seran rendibles.El teu natural ímpetu xocarà amb la realitat d'avui, tot et semblarà que va més a poc a poc del desitjat. Posa tota la teva calma o et veuràs en l'error de la precipitació. Més temprança.Avui seran els assumptes financers els que atrauran tota la teva atenció de manera imprevista. No et deprimeixis en cap moment i posa en ús tota la teva intuïció. L'atzar et somriurà.Pren-te les coses amb més calma. Ja tots s'han adonat que tenies tota la raó, ara espera els resultats tranquil·lament. S'augmenta el teu poder de seducció i passió.Et mostraràs una miqueta nerviós davant els altres però no permetis que això t'aïlli de la societat. Trenca el gel com sigui. Demana consell abans d'actuar en finances. Retrobament feliç.La teva imaginació d'avui estarà desbordant en tots els moments això et projectarà tant social com professionalment. Cuida amb la beguda i sobretot el conduir. Canvis en la llar.Intenta postergar reunions professionals o amb superiors per a un altre moment. Et trobaràs molt excitable i això et farà cometre més d'una malaptesa. Calma, tot té el seu temps per a l'èxit.La teva energia pujarà i baixarà constantment durant una jornada intensa com la d'avui. La teva relació amb el mitjà es veurà afavorida pel teu encant personal. Sorpresa per atzar.A mesura que passada el dia el teu humor s'anirà alterant i et costarà bastant mantenir comunicació directa amb els altres. Separa't de les renyines i centra't en el teu que és molt.De forma poc visible però segura t'aniràs comprometent més i més amb unes propostes que apareixeran en el teu mitjà laboral i que et complicaran les coses. Cautela i paciència.Cuida molt les paraules que diguis i sobretot de les coses que prometis. Si no ho fas et passaran factura i no sabràs com respondre. Les relacions aniran millor en l'amor.Arribarà una persona a la teva vida, potser del sexe oposat, que variarà en poc temps molts dels teus plans i projectes. Observa detingudament tots els teus interessos i després actua.