El teu horòscop d'avui: 18 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:12

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Controla durant tota la jornada la teva manera d'actuar precipitada o en cas contrari creixeran els problemes i enfrontaments amb els pròxims. Més paciència. La tarda serà propícia per als teus negocis.La millor part del dia serà al matí on els teus assumptes tindran ràpida i fàcil solució. Més tard et convé deixar les coses en mans d'uns altres. No entris en discussió amb els superiors.Els familiars i pròxims no estaran molt d'acord amb els teus plans. Deixa per més endavant els teus projectes i trauràs millors beneficis.Calma. Els viatges d'avui seran rendibles.La càrrega de treball augmentarà però en la jornada et trobaràs amb capacitat per a resoldre-ho tot, fins i tot això les coses dels altres persones. L'amor està a prop i podràs viure moments apassionats.És fàcil que es manifesti un desengany amb una persona pròxima. Intenta no actuar de manera violenta ja que tot s'aclarirà en poc temps. Rebràs una sorpresa.En el teu cercle social trobaràs les sortides a les teves necessitats d'harmonia i benestar. No desaprofitis les invitacions i llança't a noves aventures. Es produiran canvis a la feina.El teu magnetisme personal es veurà ampliat juntament amb el reconeixement per part de molts sobre la teva feina i responsabilitat. Els desplaçaments seran feliços. Arriben diners per atzar.Un excés de càrrega emotiva podrà jugar-te una mala passada. No et prenguis tan de debò les paraules dels altres i actua per tu mateix. L'ambient laboral serà tibant però amb guanys.Posa més atenció en la jornada als teus actes i moviments ja que estaràs molt oblidadís. Els teus éssers pròxims notaran una falta de dedicació a ells. Bona jornada per iniciar plans.Les noves relacions que avui iniciïs tindran un fort efecte en la teva vida privada i podran canviar molts dels teus conceptes sobre la vida, l'amor i la passió.Encara que aparentment els teus objectius es retardin no t'inquietis, les coses avui aniran més lentes però per millorar el seu resultat. Rebràs una notícia agradable. L'atzar t'acompanyarà.A poc a poc està cobrant cos tot allò que s'amagava en la teva ment. Les il·lusions s'estan fent realitat. Prepara't per les agradables situacions que viuràs.