El teu horòscop d'avui: 17 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/10/2019 a les 15:05

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Jornada molt activa en lo social i amb possibilitats d'avançar molt en els teus projectes. Obtindràs ajuda d'algú molt especial a la teva vida. A la nit sorpreses eròtiques.Cuida la forma amb la que estàs encarant la teva relació, possiblement la teva parella dona vols imaginatius i projectes utòpics massa alts i després tindràs sorpreses.En general la llar serà una espècie d'opressió a les teves necessitats d'avui. Viatjar o realitzar algun hobby et traurà de la teva pressió psíquica. Ajunta't amb gent positiva i alegre.Encara que vegis a la parella amb dificultats en la forma de comunicació no t'has d'inquietar. De tant en tant és necessaril'aïllament. Ambient social agradable.Algú amb males intencions està desacreditant el teu comportament i manera d'encarar les coses. Tracta de treure a la llum a l'enemic. En la llar trobaràs la cura a tot.Avui et trobaràs en la teva salsa, nous contactes i gent facilitaran les teves coses i projectes. El teu magnetisme personal va en augment i la teva mirada captivarà als més difícils.Un vell amor cobrarà avui molta importància i alterarà els teus plans a curt termini. En la família hi haurà desacords que alteraran el teu humor. Busca relaxar la teva ment, l'amor serà la sortida a això.Avui et sentiràs amb ganes de conquistar el món. Les teves necessitats emocionals et portaran a límits passionals que podran portar-te moments bons però també gelosia i baralles.En la parella es notarà una creixent necessitat d'afecte. Si avui tens un detall amb ella t'ho agrairà tota la vida. No barregis assumptes de treball amb els íntims. Canvis en la llar.Entre avui i demà els moments d'inspiració i d'activitat vital es veuran elevats al màxim. Jornada molt moguda i on les teves accions deixaran petjada profunda en molts.Tracta de no ser tan dur en les teves afirmacions, avui podràs ferir la sensibilitat de diverses persones i fins i tot sembrar gelosia en la teva parella i després lamentar-ho. Nit sexual molt activa.Estaràs impulsiu i això et portarà a realitzar actes no previstos i fins i tot poc clars. Tracta de controlar la teva excitabilitat per no caure en tensió. Relaxa la teva ment i i viu més l'íntim.