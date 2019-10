BBVA apropa la informació financera a la societat amb l'última tecnologia

BBVA ha invertit més de 80 milions d’euros en programes d’educació financera i 13,4 milions de persones ja se n’han beneficiat ja des de 2018

Actualitzada 17/10/2019 a les 09:40

Entendre els conceptes financers i conèixer els productes i serveis que ofereixen les entitats bancàries és clau de cara a prendre les millors decisions informades. Són moltes les iniciatives d’educació financera que possibiliten l’adquisició d’aquests coneixements. Amb Finances d’un cop d’ull, BBVA utilitza la tecnologia per a resoldre dubtes financers d’una manera didàctica i pròxima a la societat. Els més de sis milions de visites anuals que rep aquesta secció digital són una mostra de l’interès que desperta.El fet d’associar el món financer amb tedioses explicacions que allunyaven els ciutadans de les finances ja ha quedat enrere. L’aposta d’entitats com BBVA per acostar l’educació financera, ha facilitat el fet de poder obtenir informació de manera senzilla. Eines digitals com Finances d’ un cop d’ull resolen dubtes bàsics sobre conceptes o productes a través de més de 500 articles.Perquè segur que en alguna ocasió en escoltar per exemple Compensació per desistiment, hipoteca variable o aportació puntual a un pla de pensions han sorgit els interrogants. En aquest espai educatiu allotjat a www.bbva.es, el banc acosta tot tipus d’informació financera per a poder decidir millor. Organitzat en 12 temàtiques (hipoteques, plans de pensions, comptes, préstecs, targetes, dipòsits, fons d’inversió, assegurances, empreses, borsa, estalvi i banca digital) qualsevol persona, encara que no sigui client de l’entitat, pot accedir a un contingut clar i de fàcil lectura.Les xifres posen de manifest que la societat demana aquest tipus d’informació. Finances d’un cop d’ull supera ja el mig milió de visites mensuals i els 6,5 milions a l’any. Entre els continguts més llegits destaca Què és el Codigo Swift – BIC? amb 70.000 visites cada mes o Què són els dígits del número de compte? amb 18.000 accessos mensuals.En aquesta secció també es pot accedir als continguts educatius de la reeixida iniciativa de BBVA Aprenem junts. Més d’un milió de dubtes ja han estat resolts a través de ‘Finances d’un cop d’ull’.BBVA, a més de celebrar el dia i la setmana de l’Educació Financera amb la resolució els dubtes a través de Finances d’un cop d’ull, ha organitzat i participat en diversos esdeveniments i iniciatives relacionades. Coincidint amb aquesta efemèride, BBVA ha celebrat la segona edició del EduFin Talks, organitzat pel Centre per a l’Educació i Capacitats Financeres de BBVA. Una trobada que va comptar amb el testimoniatge de David Tuesta, exministre de Finances del Perú, qui va destacar la importància de l’educació financera digital com a element clau per a millorar el benestar econòmic. Segons Tuesta, els estímuls tecnològics poden portar a prendre decisions financeres inadequades, cosa que evidencia la necessitat de potenciar el desenvolupament de les capacitats financeres.D’altra banda, Lídia del Pozo, directora de Programes d’Inversió en la Comunitat de BBVA, va participar dimarts passat, en el marc de la presentació del radarSERES de la Fundació SERES, en una taula de treball sobre educació financera en el Teatre Real de Madrid.En tots els països en els quals BBVA té presència, els programes i iniciatives d’educació financera de l’entitat han beneficiat dos milions de persones 2018. Per a BBVA, l’educació financera és una de les prioritats estratègiques del Pla d’Inversió en la Comunitat. El 2018 va invertir 7,6 milions d’euros en aquest focus d’actuació. L’objectiu és promoure l’adquisició d’habilitats i competències financeres que permetin a les persones prendre decisions informades.El compromís de BBVA amb l’educació financera és a llarg termini, amb més de 80 milions d’euros invertits i més de 13,4 milions de persones beneficiades des de 2008 a través del seu Pla Global d’Educació Financera.