El teu horòscop d'avui: 16 d'octubre de 2019

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els desitjos de noves experiències es veurà limitat per la teva manera poc pràctica d'encarar els temes. Posa en ordre les teves idees i aconseguiràs més. Compte si condueixes.La relació amb superiors i companys de treball serà una mica tibant però molt productiva. Amb una mica d'enginy i diplomàcia et guanyaràs el suport de tots. Arriben diners per atzar.Bon moment per projectar nous treballs i organitzar els ja començats. La teva visió dels negocis i les tasques en general serà òptima i rendible. La sort estarà amb tu, aprofita tot lo nou.No intentis posar límits a la teva creativitat o a l'expressió de les teves emocions. Viuràs moments més feliços si deixes que surtin del teu interior aquestes sensacions. Sort en atzar i inversions.Es manifestarà certa tensió a la feina que perjudicarà el teu humor i et tornarà una mica rude en el teu tracte amb els altres. Tracta de ser més diplomàtic o perdràs.Les teves emocions estaran una mica desordenades i algunes actituds precipitades et portaran a fer uns passos que després lamentaràs. Més paciència en la teva forma d'actuar avui. Arriben diners per atzar.Cuida molt les teves paraules i l'intentar criticar l'acciód'altres persones, sobretot si aquestes estan per sobre de tu. T'enfrontaràs i no guanyaràs res. Calma, avui confia més en la teva intuïció.Alts i baixos emocionals et conduiran a comportar-te de manera impulsiva i poc agradable. Sortiran a la llum vells problemes que et convindria analitzar amb calma. Reflexiona.Para compte amb la teva forma de tracte amb els pròxims. Els altres notaran en tu cert grau de fredor i tractaran d'evitar el contacte directe. Tingues avui més compte en conduir i en viatges.Una jornada plena d'energia vital que et portarà a buscar nous objectius i a plantejar-te noves metes. Gaudiràs en tot moment del suport incondicional dels qui t'envolten. Dia de sort.Seria molt recomanable que adoptis una actitud diplomàtica si no desitges entrar en conflicte amb els socis o parella, hi haurà lluita per veure qui pot més. Amb idees clares arribaràs lluny.Estaràs en una situació privilegiada per a fer-te amb el domini de totes les situacions. Però no temptis tant a la sort i roman en una actitud oberta. La parella et necessita més a prop.