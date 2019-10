El teu horòscop d'avui: 15 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Costarà el poder comunicar-te amb les persones pròximes, fins i tot el teu ànim una mica alterat et tornarà més rígid del necessari davant les accions dels altres. Prudència si condueixes.Excessiva anàlisi de les situacions i una fredor emocional t'allunyaran de la companyia dels teus, no barregis interessos amb amor. Vells assumptes es resoldran amb paciència.La teva baixada anímica d'avui passarà aviat si no et tanques en tu mateix i t'allunyes de tots. Cerca nous amics i experiències afectives que ompliran la teva vida. Nit ardent.És probable que avui sorgeixin gelosia en la parella o amics. Amb una mica de diplomàcia tot passarà. La teva imatge personal atraurà la passió. Arriben diners fàcils o solució de problema.Avui seria recomanable que et limitessis a ordenar els teus assumptes sense interferir en els aliens. El teu desig de bon fer no serà del tot recompensat pels altres. Mira pels teus interessos.Veuràs com tot s'acomodarà al teu gust i necessitats. La gent que t'envolti aportarà solucions i es mostrarà més afectiva amb tu.Bon moment per l'amor i aventures.Compte amb els teus esclats d'ànim, l'ambient no acompanya i el teu humor susceptibl haurà de ser controlat al màxim. Domina els teus nervis i possessivitat. L'atzar et donarà una sorpresa.Avui corres el risc de perdre una estimada amistat a causa de les teves arrencades i paraules fora de lloc. Controla les teves emocions i sumaràs èxits. La nit es presenta aventurera.Dia tranquil on els que t'envolten estaran feliços amb la teva presència. Et veuràs obligat a solucionar problemes aliens i ho faràs amb summa facilitat. Sort en l'atzar i els viatges.Viuràs emocions fortes i experimentaràs una estranya sensació interior a l'hora de conèixer a una persona nova, això es diu amor a primera vista. Magnetisme eròtic accentuat.Sentiràs en el teu interior canvis que t'empenyeran a realitzar diversos girs en la teva conducta i activitat. Els teus assumptes seran molt diferents i excitants. Èxits en lo social i en els negocis.La teva vena emotiva d'avui et llançarà a realitzar accions que no pensaves. Avui et donaràs corda sol i arribaràs molt lluny, endavant no et frenis. Els astres t'acompanyen fins i tot en l'amor.