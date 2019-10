El teu horòscop d'avui: 14 d'octubre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 11/10/2019 a les 18:37

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui la teva vitalitat serà molt forta però estaràs procliu a extralimitar-te en la teva acció. Tant en l'amor com en la professió hi haurà desacords, deixa't voler i guanyaràs més.Els planetes avui potenciaran tot el teu cabal emotiu i et possibilitaran l'expressar tots els teus instints. Hi haurà una gran harmonia entre el que desitgis i obtinguis. Jornada amb sort.Només serà la teva capacitat intel·ligent la que t'ajudi a sortir dels conflictes emocionals. El teu poder comunicatiu arribarà profundament als altres. És el moment de prendre decisions.És recomanable controlar l'energia nerviosa, avui serà una jornada de molta activitat i amb presses. Intenta realitzar cada cosa en el seu moment. L'atzar i la sort del teu costat. Temprança.Jornada més aviat passiva i on l'ajuda dels altres serà de vital importància. Cuida més les teves relacions emocionals i socials, d'això depèn el teu èxit a curt termini. Fermesa.Són fàcils les aventures romàntiques i augment del contacte amb altres persones. Les emocions seran fortes i canviaran els teus plans. Posa més atenció a la dieta i si avui has de conduir.El teu encant personal fomentarà l'enveja d'algunes persones. El teu poder comunicatiu aportarà més vivències i interessants experiències vitals. És un dia per a triomfar en tot i més.Estaràs sotmès a una alta tensió nerviosa, sortiràs d'ella amb facilitat si actues diplomàticament i no et deixes portar per arravataments. La nit arriba carregada d'amor i passió.Jornada molt feliç si dediques més temps a la vida familiar. L'entorn social serà gratificant però fet i fet et crearà problemes, selecciona avui millor les teves amistats. Temprança.Serà un dia en què tu podràs decidir tot el que vols viure. Els astres acompanyaran les teves decisions i l'amor se't presentarà ‘en safata’. Si condueixes posa més precaució.Són possibles discussions amb pròxims per assumptes econòmics. Si actues amb diplomàcia tindràs els objectius que cerques. Sorpresa en la llar que canviarà plans. Sort amb l'atzar.La teva ment estarà molt clara sobretot a l'hora de decidir el camí que més et convingui. Si li fas cas a la teva intuïció et sortirà tot brodat. Fins i tot en l'amor estàs d'enhorabones.