El teu horòscop d'avui: 13 d'octubre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 11/10/2019 a les 18:27

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Les propostes que et facin a llarg del dia mancaran de la consistència necessària. Posa't ferm en tot i exigeix. Hi haurà sort en l'atzar i en els viatges. Bon moment per a les especulacions.Mira una mica cap endarrere i notaràs que d'alguna cosa et vas oblidar o no li vas donar la importància adequada. A temps estàs de corregir l'error i de posar-te en marxa. La teva intuïció t'ajudarà.Les teves necessitats emocionals afloraran amb força i potser el mitjà on et mous no arriba a compensar-te. Medita en solitud i trobaràs la solució adequada. Hi haurà sort en l'atzar.Tasques i assumptes socials d'última hora complicaran els plans previstos. Fins i tot en l'ambient de família hi haurà sorpreses que et faran perdre temps. Paciència, tot arribaBons moments en l'ambient familiar i molta concòrdia amb els teus pròxims faran que la jornada d'avui et faci sentir una total plenitud anímica. Ampliaràs el teu cercle social.Podràs apuntar-te un èxit amb la parella si avui et mostres més afectuós i atent. La sort t'acompanyarà i les sorpresa en el social seran positives. Bo per a inversions i viatges.En el teu entorn s'albira una persona que no sols s'acostarà a tu per a ajudar-te en la teva labor, les seves intencions van més enllà d'una simple col·laboració.Un fort desig de sortir de la monotonia que t'atabala t'envairà de sobte. L'ambient familiar es tornarà pesat. Un viatge o un romanç passional ho solucionarà tot. Temprança.Et veuran una cosa estranya en el teu comportament. Cert grau de malenconia i depressió empenyeran a diversos salts de nerviosisme que podran danyar la teva relació. Relaxa la teva ment.Aprofita l'energia que avui tens al matí per a solucionar assumptes pendents. La tarda es veurà recompensada pel que fa al sentimental. L'amor truca a la teva porta.No esperis ràpids resultats dels teus plans, però continua mantenint la teva postura primera encara que molts vulguin variar les teves idees. El temps et donarà la raó i els beneficis seran molts.Sorgiran algunes reunions d'amics o familiars en les quals les crítiques estaran a l'ordre del dia. No et fiquis en elles o ho pagaràs car. Diplomàcia amb els nous coneguts.