El teu horòscop d'avui: 10 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/10/2019 a les 15:19

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Viuràs certa pressió del sexe oposat, no és convenient que saltis com una fera defensant-te, però tampoc deixis que canviïn els teus plans. Diplomàcia i fermesa t'ajudaran avui.Et veuràs obligat a gastar molta energia i fins i tot diners en assumptes de la llar per a satisfer el gust d'altres. El resultat serà excel·lent per la teva bona organització. Temprança.No et frenis si avui et ve de gust divertir-te en gran, tindràs tot de la teva part, la nit és teva. Despertaràs passions per on vagis,la teva mirada serà magnètica i eròtica.El teu nivell de descans millorarà i tindràs més facilitat per a relaxar-te i desconnectar dels vells problemes que t'atabalen. L'amor i l'atzar estaran de la teva part, prepara't.Bones notícies que t'obriran les portes a activitats i nous cercles. Si has d'emprendre un viatge posa en pràctica la paciència i ordre. La sort i l'atzar estaran amb tu.Una vella amistat reclamarà avui la teva ajuda i estaràs disposat a prestar-la. Veuràs que tot i tenir altres ocupacions pots ambtot. Retrobament amb algú especial.Avui l'amor no et tractarà tan bé com desitges, però succeiran esdeveniments que possibilitaran avançar socialment i econòmicament. Centra't en allò que és material i veuràs l'èxit.Controla el teu temps de descans o et veuràs sotmès a un fort estrès que complicarà el teu rendiment general. La precipitació serà molt negativa. Compte si condueixes.S'aproximen despeses inesperades però que t'aportaran en un futur interessants recompenses. Avui has d'aprofitar la sort i el teu magnetisme personal que està pujant. Fermesa.Avui apareixeran enemics o situacions una miqueta enutjoses, no pateixis per res, tot s'anirà solucionant com per art de màgia. Bonmoment per realitzar canvis en la llar.A part de la teva vida quotidiana, on et trobaràs amb bons aspectes, el teu afany d'aventures et portarà a realitzar alguna cosa secreta en l'amor. Avui l'atzar et donarà una bona sorpresa.Si vols endinsar-te en experiències amoroses fortes avui és un dia on arribaràs amb facilitat a poder potenciar-les i fins i tot a mantenir-les per molt de temps. Arriben diners fàcils.