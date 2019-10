El teu horòscop d'avui: 9 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/10/2019 a les 14:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Assumptes llunyans centraran la teva atenció i a més d'aportar-te noves idees et donaran bons beneficis. No et precipitis en els viatges i descansa més. Hi haurà un retrobament passional.La teva vida casolana sofrirà alguns alts i baixos però que aviat tindran solució. Noves responsabilitats t'arribaran però estaràs a l'altura de les circumstàncies. Temprança.Durant la jornada no et fiïs molt dels nous coneguts, les paraules se les emporta el vent i igual que les promeses. Analitza tot abans d'actuar o ho lamentaràs. Arriben diners per atzar.Els amors i les passions estaran a l'ordre del dia ja que avui el teu magnetisme personal serà molt accentuat i la teva capacitat dialèctica la millor. Dia amb sort per aconseguir èxits.Domina una mica els teus impulsos. Per més que tinguis raó en el que dius els altres no estaran per la feina. Utilitza la diplomàcia i juga més astutament a cada pas. Canvis en lo laboral.Tots tenim virtuts i defectes, si critiques avui massa els defectes dels altres cauràs en el teu propi parany. Els viatges amb amicsseran feliços i rendibles. Arriben diners.T'arribaran notícies molt agradables de persones llunyanes i en el teu àmbit domèstic trobaràs un total equilibri. A la nit podrà sorgir una aventura que et deixarà petjada.Les teves passions internes sortiran a la llum i durant la jornada et veuràs obligat a buscar sortida a les teves ansietats. Les aventures seran fàcilment assolibles i amb èxit. La sort estarà del teu costat.Si et veus en l'obligació de viatjar compte amb els oblits i distraccions. Un familiar o amic et demanarà ajuda i això canviarà els teus plans i objectius. Temprança en tot.Se't presentarà una molt bona oportunitat emotiva on podràs donar curs a la teva imaginació. No et tanquis a casa i surt a viure-la intensament. L'amor truca a la teva porta.Seràs el centre d'atenció de tots i és fàcil que avui critiquin la teva actitud i la teva manera de ser. No et mostris replicaire i tot passarà molt aviat. Aprofita avui l'atzar.Durant la jornada les satisfaccions d'ordre sentimental seran moltes i els altres et faran sentir molt feliç. Els moments íntims seran intensos i plens d'il·lusions. Dia amb sort.