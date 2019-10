El teu horòscop d'avui: 8 d'octubre de de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/10/2019 a les 14:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et mostraràs amb gran humor tot el dia encara que alguna persona voldrà limitar la teva felicitat, passa de problemes i tot anirà bé. Viatges feliços i molt rendibles amb romanç inclòs.Centralitza les teves obligacions o et veuràs envoltat d'excessives responsabilitats i poca maniobrabilitat. La parella es mostrarà molt ardent. Nit amb sorpresa eròtica.No et deixis portar pels teus impulsos a l'hora de les determinacions, sobretot si tenen a veure amb interessos financers. Amor sorprenent i passional. Compte si condueixes.Busca relax i moments agradables amb persones tranquil·les. Els viatges i les excursions t'aportaran aquest equilibri desitjat. Moment d'invertir i ampliar horitzons en tot.No intervinguis en les discussions amb tercers i dedica't completament als teus assumptes. En l'amor hi haurà novetats si desitges aventures. El teu atractiu personal et farà guanyar l'amor d'algú.Trenca amb la quotidianitat regnant en la teva vida i viu amb intensitat aquests desitjos ocults que portes dins. Els viatges t'ajudaran. Mostra't liberal i guanyaràs. Nit passional.Posa més força de voluntat per part teva i llança't a realitzar activitats a l'aire lliure. Els exercicis i la diversió t'estabilitzaran el teu ànim i ment. Compte avui amb les despeses.Cuida més el teu físic exercitant tot allò que no fas normalment. Un viatge a la muntanya o a la mar t'aportarà coses boniques. Sort en atzar i en l'amor.Et mostraràs molt romàntic i amb un gran magnetisme sobre el sexe oposat. Guanyaràs el suport i l'admiració de molts i la passió d'algú especial que ajudarà. Nit moguda.Deixa una mica de costat les teves responsabilitats i llança't a l'aventura. Avui no hi ha riscos i molt per guanyar. Nit molt apassionada i amb sorpreses. Alt magnetisme i poder eròtic.En el teu cercle social apareixeran inquietuds motivades per gelosia o enveges. La parella sabrà defensar i comprendre tot el que facis i diguis. Compte avui si condueixes.Aplica una dosi de força i calma, incloent comprensió, amb els teus més pròxims. La parella no entendrà les teves necessitats en principi, dóna-li temps. La teva temprança et farà tenir èxit.