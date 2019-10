El teu horòscop d'avui: 6 d'octubre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/10/2019 a les 18:47

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tots saben de la teva brillant capacitat de comandament, però que no se't pugi l'orgull massa o perdràs tot l'aconseguit. La diplomàcia i la calma t'ajudaran en tot. Sort en l'atzar.Avui no és dia per a jocs d'atzar i molt menys on hagis d'arriscar diners en quantitat. Dedica't millor a la diversió i als jocs eròtics. Si busques aventures avui hi haurà moltes.És un bon moment per a canviar la teva imatge o per a pegar un fort gir en la teva vida. Recorda les coses bones del teu passat i no t'apesari tornar a elles, t'ajudaran. Romanç a la porta.Satisfaccions professionals i socials t'esperen avui juntament amb alguns canvis molt positius en el teu entorn. La parella i els amics estaran del teu costat. Creix el teu magnetisme, aprofita.Una agradable sorpresa en aquesta jornada farà canviar el teu ànim sobtadament. Els viatges i les activitats d'ordre social calmaran el teu ànim una cosa alterada avui. Sort amb l'atzar.Una persona molt pròxima a tu et farà viure bells moments on la teva fantasia s'ampliarà juntament amb la teva emotivitat. No et tanquis i seràs molt feliç. Arriben beneficis materials.Serà avui una jornada molt activa plena d'agradables moments on l'amor i la passió jugaran un important paper. Notícies de familiars alegraran la vida. Nit moguda.Intenta no ser massa exigent amb els altres controlant el teu caràcter dominant. Els excessos en els menjars i begudes et costaran avui molt. Relaxa't i cerca recarregar energies.Són molt possibles avui les aventures sentimentals unides a moments molt satisfactoris. Portes totes les de guanyar si empres bé el teu temps. Posa més atenció en viatjar.Dedica-li més temps i afecte als teus sers estimats, sobretot a la teva parella que ho està desitjant. La resta t'arribarà per afegiment. Sort en el joc i amb els nous coneguts.La teva personalitat brillarà molt en el social i per aquest mitjà podràs conquistar tot allò que et proposis. Passa-ho bé però no t'oblidis de les teves responsabilitats. Temprança.Satisfaccions en l'emocional i grans possibilitats de trobades benèfiques marcaran la jornada. Si no tens parella avui trobaràs la ideal en tot. Aprofita el teu fort magnetisme.