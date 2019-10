El teu horòscop d'avui: 5 d'octubre

Descobreix què et pronostiquen els astres

La teva activitat social es veurà potenciada en gran manera així com viatges i desplaçaments. Hi haurà canvis en la teva trajectòria laboral amb noves notícies. Estàs en bona ratxa.Les teves emocions i sentiments no seran avui ben compresos. Has d'armar-te de paciència o tindràs enfrontaments. Escolta els consells i no et precipitis en parlar.L'amor que desitges el trobaràs en el teu cercle íntim de vells coneguts que amb la gent nova. Para esment en els viatges, les distraccions seran molts. Controla els excessos i les despeses.La teva vida íntima estarà carregada de bons moments i agradables sensacions. Els consells de pròxims et faran replantejar diversos interessants objectius. Desprendràs magnetisme.S'acosten canvis molt importants en la teva vida social i laboral. Es recomana arreglis al més aviat possible tots els teus assumptes pendents amb les persones reunides. Hi haurà un retrobament molt feliç.La teva vitalitat es trobarà avui al màxim. Rendiràs en tots els camps com el millor. Però dedica més temps a la parella o notaràs un buit difícil d'omplir. Arriben alts beneficis econòmics.El teu magnetisme personal anirà avui en augment i serà en la vida íntima on trobaràs la plenitud dels teus desitjos. La sobrecàrrega de treball no pesarà per a res. Si desitges canvis avui és el dia.S'aguditzarà la teva intuïció i sabràs col·locar a cadascun en el seu lloc així com solucionar fàcilment tot tipus de problema. La teva bellesa interior captivarà a molts. Creix el teu magnetisme.Se't plantejaran interessants desplaçaments que avui t'aportaran beneficis i èxits. En l'amor hi haurà novetats que no hauràs de perdre. La nit ofereix una aventura inoblidable.Es produiran canvis en la teva àrea financera. Tant la família com els amics aportaran la seva opinió i ajuda. En els sentiments viuràs moments molt ardents. Trenca amb la solitud.Controla més la teva vitalitat ja que avui desbordaràs a tot el que s'acosti. Moltes sorpreses en el teu cercle social. En família l'enteniment serà difícil, calma, tot se solucionarà.Les profundes emocions que experimentes des de fa temps avui es tornaran a viure si poses una mica de la teva part cap a aquesta persona que mestresses. Si confies més en tu arribaràs a l'èxit.