El teu horòscop d'avui: 2 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 01/10/2019 a les 16:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Viatges i activitats a l'aire lliure et serviran per a equilibrar el teu estrès. Viuràs avui experiències excitants amb gent nova i arribarà un nou i gran amor. Posa més cuidat si condueixes.Temes de la llar o de la parella faran variar els teus plans. No deixis res a la improvisació i controla les teves despeses de diners. Cura amb el que signes o prometis, analitza la lletra petita.Les reunions socials t'aportaran excel·lents experiències i la possibilitat de trobar noves motivacions per a la teva vida. La passió molt a prop de tu, el teu magnetisme eròtic està en alça.Activitats i diversions en companyia dels teus seran molt gratificants fins al punt de superar tot tipus de tensió. Viatges amb beneficis i amors ardents es presentaran avui.La parella es mostrarà molt receptiva però una mica baralladissa. Si desitges tenir la festa tranquil·la deixa per a un altre moment el plantejament de les teves idees. Cedeix una mica i guanyaràs més.No et tanquis en els teus problemes, els altres també tenen els seus. Posa més atenció en els viatges ja que avui tindràs distraccions. La parella necessita més atenció, pots amb tot.Si dediques el teu temps als passejos i diversions guanyaràs en salut i en tranquil·litat. Atrauràs fàcilment però aniràs creant alguna gelosia. Vigila si condueixes o has de viatjar.Obligacions domèstiques dominaran gran part del teu dia. No et preocupis tant, on no arribis tu arribaran les circumstàncies i aquestes seran beneficioses. Sorpreses en el social.La tensió nerviosa es farà sentir en la jornada. Procura no pagar-ho amb els pròxims. En l'amor viuràs moments molt excitants. La nit t'ofereix passió amb algú especial.Els teus llaços afectius podran veure's limitats si actues amb rigorositat. Oblida't una mica de les teves responsabilitats i viu intensament tot el que passi avui. La vida és teva, gaudeix-la.Serà fàcil que perdis una amistat, però al mateix temps guanyaràs la confiança de molta gent. Controla't en els menjars i en les begudes i atenció si condueixes. Guanys per l'atzar.Avui trobaràs la resolució als teus anhels emocionals. Si canvies els teus plans potser surt millor tot. Deixa la raó de costat i aplica en tot el teu cor. Canvis en la llar a millor.