El teu horòscop d'avui: 3 d'octubre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 02/10/2019 a les 16:52

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Excel·lent dia per a impulsar tot tipus d'activitat lucrativa, signar documents i prendre noves responsabilitats. Tindràs un regal o guany imprevist. La teva imatge social brillarà.Tensions emocionals apareixeran per la teva manera estricta a encarar i veure els assumptes de la parella. Si segueixes en aquesta línia aconseguiràs enfrontaments. Més diplomàcia i astúcia.Alguna cosa secreta apareixerà avui que t'omplirà d'alegria d'una banda i per un altre et crearà un temor difícil d'eradicar. No prenguis decisions arriscades. Més cura si condueixes o inverteixes.Hauràs de delegar en algú algunes de les moltes tasques o encàrrecs que sorgeixin avui, mirant al teu voltant trobaràs a la persona adequada. En l'atzar sort i en l'amor plaer.La teva vena sentimental es veurà avui molt marcada i et trobaràs desitjós de compartir coses íntimes amb persones reunides a tu i que sempre van estar a prop en el bo i el dolent.La vida en general t'anirà somrient i veuràs que a poc a poc tot el que t'envolta harmonitzarà amb els teus desitjos i aspiracions. Cerca les coses bones de la vida i viu. Millora en l'economia.Si et trobes avui amb algun mal físic, no t'ofeguis en un got d'aigua i perdis la jornada sencera. Pensa més en positiu i guanyaràs tot allò que desitges.Et mostres als altre massa discutidor i això et portarà al fet que hagis de suportar més d'un problema. No siguis tan dur amb els pròxims, amb diplomàcia aconseguiràs tot.Si no vas amb la veritat per davant amb les amistats més d'un s'adonarà de la teva mentida i podràs arribar a perdre molt. Controla més el teu estat d'excitació, l'amor serà la clau.Molta activitat en el terreny del treball et causarà una alteració del teu estat anímic i podràs dirigir el teu geni al menys indicat. Dialoga més amb tots, això t'obrirà portes a l'èxit.Et sentiràs una mica atabalada en el teu ambient laboral i potser el teu organisme no està funcionant bé. Vigila amb passar-te en la dieta, alimenta't bé, en cas contrari 1o lamentaràs. Temprança.El teu estat anímic serà variable i els altres no entendran el teu comportament. Hi haurà variacions en plans de descans. Intenta comptar amb les idees d'uns altres i ves a per totes.